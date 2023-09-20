【食用安全】日本鐵路便當老店爆大型食物中毒　逾百人上吐下瀉11款便當緊急停售

▲ 日本一間老牌鐵路便當店近日爆出大型食物中毒事件，逾百人吃完便當之後出現上吐下瀉的症狀。

日本近日爆出大型食物中毒事件，多地有民眾購買一間老牌鐵路便當製造商生產的便當後，出現上吐下瀉的症狀。目前涉事製造商已緊急停售11款熱門便當，並就事件向顧客道歉，表示將配合相關部門調查。

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綜合《朝日新聞》、《NHK》等日本傳媒報道，青森縣八戶市保健所於上周日（17日）接獲福島縣某市的保健所通報，表示有多位民眾在八戶市食用當地鐵路便當製造商「吉田屋」販售的便當後，出現身體不適的症狀。八戶市保健所進一步調查後，發現截至周二（19日）上午，全國已至少有40個地區通報，約有至少100人在食用吉田屋的便當後發生嘔吐、腹瀉等情況。

據報涉事便當製造商「吉田屋」創立於1892年，總計發售約70款以海膽、魚卵等海鮮食材製作的鐵路便當；除了在八戶、新青森等JR車站銷售便當外，在日本各地超市也有販售。目前八戶市保健所正在調查患者的飲食狀況和病情變化，若確認事件是食物中毒，將會到工場詳細調查。

此外，保健所亦呼籲民眾避免食用吉田屋於15至16日製作的「海女海膽便當」、「函館綜合海鮮木盒便當」等共計11款便當。據了解，日本全國超市於16日至17日舉行「鐵路便當展」，而吉田屋有約2萬個便當在展覽上售賣，目前無法掌握賣出的數量。

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事件曝光後，吉田屋在官網上宣布已將涉事的11款便當全部下架，並就事件向公眾致歉，社長吉田廣城表示：「讓購買便當的顧客感到不適，深感抱歉，希望健康受影響的客人早日康復，我們正在配合八戶市保健所調查事發原因。」

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責任編輯：羅嘉欣