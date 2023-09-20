【超市大搜查】減肥食芝士點揀好？　營養師盤點15款較低脂推介

▲ 尚營坊營養師盤點15款較低脂芝士。

很多人都愛吃芝士，不過減磅期間，想吃芝士又怕肥，應該如何挑選？「尚營坊營養師團隊」近日於Facebook專頁推薦了15款相對較低脂的選擇，供各位減肥人士兼芝士控參考。

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15款較低脂芝士推介

尚營坊營養師團隊搜羅了15款較低脂的芝士，包括片狀芝士、芝士粒、芝士抹醬等，並列出每款的熱量、蛋白質及脂肪含量。點擊下圖查看完整名單及營養資料：

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芝士藏高鈉陷阱

除了脂肪含量外，選購芝士時亦不妨留意當中的鈉含量。消委會過去曾測試市面40款天然及加工芝士樣本，發現逾25款樣本屬高鈉水平，其中一款鈉含量每100克達1,660毫克，若以一個成年人每日攝入2,000千卡計算，進食1片20.8克芝士，便會攝入約345毫克鈉，佔世衞建議的每日上限2,000毫克鈉約17%。

消委會提醒，部分芝士含一定分量的鈉和脂肪，消費者可選擇鈉和脂肪含量較低的產品。另外，由生乳製成的芝士和軟芝士存有微生物方面的食物安全風險，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人士應避免食用。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊