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【搖籃凡世】柏安妮19歲女兒演未婚懷孕媽媽　許恩怡自製角色人格分類指標助入戲

娛樂 18:23 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

電影《搖籃凡世》於馬來西亞舉行開鏡儀式。

電影《搖籃凡世》今天於馬來西亞舉行開鏡儀式，一眾演員包括許恩怡（Natalie）、廖子妤（Fish）與袁富華（Ben哥）等均有出席。

該片講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工，日以繼夜地發揮 「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手害。

Natalie日前已抵達馬來西亞準備電影拍攝的工作，提到接拍這部電影，Natalie直言也有一定難度，不過遇到前輩級的Ben哥與Fish，她希望可從中偷師。

她說：「Ben哥同Fish都係好好嘅前輩，我好尊敬佢哋，好期待喺佢哋身上學到嘢，呢幾日都有觀察吓Fish工作，見到佢喺每一項工作、細節上都好投入落去，好值得學習。」

許恩怡真係青春無敵！

事前做足功課

電影中Natalie飾演一個懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，但她為角色做足功課。

她說：「我係做一個懷孕3個月嘅少女，呢個少女經歷咗好多嘢，遇到好多男人嘅唔尊重，對佢好唔公平，所以心裏面有好多怨恨，導演叫我演嘅時候眼神都要充滿一種怨恨。其實戲入面同Fish好多對手戲，一邊要同Fish表現得好親密，另一邊廂要有一種怨恨喺度，加上喺戲入面嘅經歷我係從來未接觸過、內心係好沉重嘅，所以要代入去係有啲難度。」

許恩怡（Natalie）、廖子妤（Fish）與袁富華出席拜神儀式。

為了今次角色的挑戰，Natalie除私下跟導演研究，了解角色背景，她更度身訂造了一個角色的MBTI（人格分類指標）。

她說：「我創作咗呢個角色嘅MBTI，咁樣我對佢嘅性格會熟啲，我講說話嘅語氣、表情、姿態都會好影響到嘅，我會練熟啲對白，就算唔係我嘅都會讀熟佢，因為今次要講馬來西亞口音嘅廣東話，劇組好好，錄咗音畀我每一日可以練習。」

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

撰文 : TOPick柴犬出動

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