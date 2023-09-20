【我的天堂城市】愛情片女王宋芸樺新作　夥姜濤+姚淳耀+魏蔓+李嘉文尋找希望

▲ 《我的天堂城市》（My Heavenly City）將於10月12日上映。

由台灣才女導演俞聖儀執導，以寫實、夢想為主軸的新片《我的天堂城市》（My Heavenly City）將於10月12日上映，主演演員包括宋芸樺、MIRROR成員姜濤、金鐘視帝姚淳耀、偶像劇女神魏蔓、李嘉文。

《我的天堂城市》於台灣率先上映，早前西門町首映逼得水洩不通頓變「姜濤町」成為全台熱話，而電影熱度更隨電影上映推向更高，成台灣本土新片票房冠軍。

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走向國際

除此之外，《我》片更獲邀參展「第43屆夏威夷國際影展」，導演俞聖儀興奮表示：「這是電影第一個入圍的國際影展，夏威夷是民族文化融合的地方，很適合這部電影放映。我們帶著異鄉遊子的心境走向國際，期許將台灣故事觸動世界的心。」

緊接參展的好消息，香港宣傳攻勢亦同樣浪接浪，繼早前尖沙咀英皇戲院打卡位消息一出，即吸引數百姜糖到達瘋狂打卡並Tag偶像姜濤打氣，而電影公司今日亦首度發放片中五名角色海報。

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宣傳攻勢浪接浪

先有《月老》、《我的少女時代》愛情片女王宋芸樺，她為孤身在紐約求生活的留學生Mavis道出：「有時候，我好像漂浮在空氣中」。

而MIRROR成員姜濤飾演的台灣研究所高材生Jack熱愛Popping舞蹈，姜濤為角色寫上：「跳舞的時候，我可以掌控整個世界」。

串連三故事

至於片中與姜濤在紐約邂逅，生活上卻跌跌碰碰的李嘉文為角色Lulu表達當下心情：「我忘了熱愛一件事情是什麼感覺」。

而金鐘視帝姚淳耀夥拍偶像劇女神魏蔓飾演於紐約生活的台灣夫妻Jason和Clarie，他們二人跟兒子住在漂亮的房子，卻因兒子的病患令矛盾萌生，因此魏蔓寫下「他的病已經快要把我們全家給拖垮了！」

而姚淳耀卻為Jason這個一家之主寫上「我們應該多花時間在一起」，表白出不會輕言放棄，願意承擔這個家的一切。

《我的天堂城市》透過三個相連的故事，描述在紐約這個看似天堂的城市，亞裔新移民如何在困境裡找到希望。其中有寂寞的中英口譯員；迷上嘻哈的年輕戀人；及面對有心理疾病小孩的夫妻。他們在幻滅中默默地啟發彼此，繼續著生命的學習。

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