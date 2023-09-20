【中秋好去處】山系Snoopy登陸朗豪坊設三大打卡位　必影3米巨型公仔+發光月亮

▲ 3米長巨型發光吹Snoopy與Woodstock「瞓身」坐鎮旺角朗豪坊。（任薏攝）

秋天將至，是最適合戶外活動的時候。今個秋天換上露營裝束的Snoopy將於明日（21日）至10月23日登陸旺角朗豪坊，設有3大打卡位，當中最矚目有3米長的巨型發光吹氣Snoopy與Woodstock，並有兩米高的發光月亮，非常適合中秋打卡。場內還設有期間限定店出售獨家Snoopy露營系列精品，讓大家帶同Snoopy一同露營。

換上露營裝束的Snoopy會於9月21日至10月23日現身朗豪坊舉辦的《朗豪坊 x Snoopy戶外探險之旅》，營地入口已經有3米巨型發光吹氣Snoopy與Woodstock「瞓身」坐鎮迎接大家。旁邊有2米高的發光月亮，以及穿上露營風的Lucy與Linus兩姊弟為Glamping營地進行佈置，內裹的木系營具及Snoopy字樣燈箱，彌漫著探險露營的氣氛，最適合打卡。

▲ 必影打卡位有2米高發光月亮和露營風的Lucy與Linus。（任薏攝）

旁邊還可以加入Charlie Brown及Franlin的夜釣團一同釣魚！只要在活動期間單一消費滿$300並成為LP CLUB會員就可以加入夜釣團，將魚池內的魚釣獲便可嬴取豐富獎品。

此外，營地旁更設置期間限定店，獨家發售多款Snoopy露營系列精品，包括Snoopy露營摺椅、Snoopy摺盒、 Snoopy 小袋等。同時現場亦會發售一系列的Snoopy甜點，當中Snoopy棒棒馬卡龍和Snoopy奶凍都相當適合打卡。

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《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》及期間限定店

日期：2023年9月21日至10月23日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

時間：上午11時30分至晚上10時30分

Charlie夜釣團遊戲

日期：2023年9月21日至10月23日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

時間：上午11時30分至晚上10時30分

參加方法：單一消費滿HK$300並成為LP CLUB會員，即可參加遊戲，有機會贏取Snoopy精品及其他禮品！每晚8時後可享雙倍遊戲機會

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記者：任薏