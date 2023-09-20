【新聞之花】林婷婷被粉絲街上野生捕獲　身穿紅色緊身裙展宅男女神實力【多圖】 　

近年最具人氣的新聞之花必是TVB主播林婷婷（Jacky），她三文兩語好再加充滿仙氣的外表，獲不少網民歡心，成新一代宅男女神。

早前世紀暴雨，黃大仙成重災區之一，林婷婷到當區採訪，有網民拍到她在街上報道前為拍攝作準備的情況，穿短裙的她身穿黃色雨衣、著人字拖，正專注地低頭用手機，網民留言大讚綁馬尾的林婷婷夠清純可愛。

近日，又有網民在夜間於街上碰到林婷婷，並拍下女神倩影然後放上網。從中可見，她左右兩肩分別孭色手袋、環保袋，同時忙於傾手提電話。

當晚林婷婷外披黑色外套，身穿紅色緊身長裙，而且胸口中空稍顯性感，長裙甚為緊身，把曲線顯盡，網民紛紛大讚她是真女神。

【新聞之花】觀眾看不到鏡頭後的林婷婷 綁馬尾踢拖落災區採訪散發仙氣【多圖】

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林婷婷人氣不斷上升

於台灣出生的林婷婷在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以學業成績和綜合能力領取全額政府獎學金，畢業後曾當過3年中學老師。

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之後，她以最高等級成績Distinction（Coursework & Dissertation）及《張美君教授紀念獎》，於香港大學獲得文學及文化研究碩士學位。

然後林婷婷在2019年加入TVB，先在明珠台擔當晚間和財經新聞記者兼主播，隨後在翡翠台報導新聞及天氣，由此人氣不斷上升，成為新一代新聞之花甚至宅男女神。

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