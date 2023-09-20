黑妹李麗霞戰勝癌病行善　與韋綺姍彭家麗獻聲助兒童抗病魔

▲ （左起）韋綺姍、李麗霞、彭家麗

黑妹李麗霞、韋綺姍及彭家麗，以及一眾《中年好聲音》參賽者周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒等聯手演出的《星濟好聲音慈善音樂會》，將於下月30日假香港文化中心舉行。

今日為舉行記者會，黑妹、韋綺姍、彭家麗、龍婷、羅啟豪等有到席外，影后葉童亦出席撐場，原來黑妹女兒是葉童大伯的新抱，所以彼此是親戚，葉童表示一直都支持黑妹姐，而今次更有那麼多人為慈善出力，所以更加要來支持。

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▲ 葉童到場力撐。

為病童出力

是次慈善音樂會，由黑妹李麗霞身牽頭籌辦，受惠機構為兒童癌病基金會。黑妹透露是次開騷原因，是因為多年以來，一直見證母親透過粵曲表演籌款，並將所得善款捐到兒童癌病基金會，她就希望秉持母親使命，用歌聲行善。

同時，加上黑妹幾年前曾經歷肺癌煎熬，戰勝病魔的她真切希望罹癌兒童能夠康復，健康快樂成長，故此決定以自身演藝人力量，用歌聲發放正能量，籌辦慈善音樂會支持兒童癌病基金會，幫助有需要的家庭。

▲ （左起）羅啟豪、龍婷

與《中年好聲音》唱將合作

這次音樂音樂會為主辦機構「星濟義工團」首個慈善演出，為發揮義工團精神，黑妹邀請一眾新知舊雨藝人同台演出行善。她將聯同韋綺姍老師、彭家麗老師兩大靚聲之人上台獻唱，亦邀得人氣節目《中年好聲音》的爆紅參賽者助陣，一同為慈善在舞台上載歌載舞。

除眾歌手外，黑妹及韋綺姍老師分別會帶同愛徒上台獻唱，黑妹的一眾小愛徒，更會與幾位《中年好聲音》的實力唱將crossover，用歌曲詮釋追夢決心。

至於彭家麗和龍婷，亦會獻唱一系列經典歌曲，當中彭家麗更帶同弟弟彭皓鋒一同以歌聲溫暖人心。

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