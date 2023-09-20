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【流感】一男一女幼童感染甲型流感　情況危殆

社會 19:29 2023/09/20

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(資料圖片)

衞生防護中心公布，一男一女幼童感染甲型流感，兩人情況危殆。

首宗個案涉及一名過往健康良好的5歲女童。她於9月18日起發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難和嘔吐，9月19日到聖德肋撒醫院求診。她今日因病徵惡化到伊利沙伯醫院求醫，並入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況危殆。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。
 
另一宗個案涉及一名患有哮喘的9歲男童。他於9月17日起發燒、咳嗽、呼吸困難和嘔吐，9月19日到威爾斯親王醫院求診，並入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人現時情況危殆。他的其中一名家居接觸者現時出現病徵。

衞生防護中心初步調查顯示，兩名病人潛伏期內均沒有外遊。中心正繼續調查。

另外，葵涌醫院一個精神科加護病房及一個續護病房分別自9月15日及9月19日起，分別有11名及六名男病人（年齡由19至75歲）出現發燒或呼吸道感染徵狀。院方已為病人進行所需測試，結果對甲型流感病毒呈陽性反應。有關病人現正接受隔離治療，全部情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察有關病房病人的情況。

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責任編輯：陳展棋

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