【媽媽掃貨】「日版IKEA」NITORI家品店9.22開幕　 2萬呎旗艦店出售逾5500件貨品

▲ 日本國民家品店NITORI進駐香港，將於9月22日在香港開設2萬呎旗艦店。（有關機構提供）

有「日版IKEA」之稱的日本國民家品店NITORI，在全球擁有超過900家分店，終於進軍香港在九龍灣MegaBox開設香港首間旗艦店，佔地約2萬平方呎，9月22日正式開業，貨品總類超過5,500件，除了多款性價高的家品之外，還有專為兒童設計的家品，適合家長帶同小朋友行逛選購。

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NITORI將出售提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類繁多，方便東九龍一帶的家庭及鄰近上班一族買家品。

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NITORI首推皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，非常適合溫暖潮濕的香港。而N WARM系列亦是重點產品，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果，適合冬天穿著。

而其他大型傢俬、日常家品都可以在NITORI中找到，可以享受到搭配家品的樂趣，打造日系家居。

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NITORI於1967年在日本北海道創辦，主打親民價錢出售高品質產品，深受日本國民喜愛。集團品牌理念是「將繽紛的居家生活呈獻給世界上的每一個人」，目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍佈亞洲各地，是全球家居連鎖品牌巨頭之一。

▲ NITORI於1967年在日本北海道成立，至今在全球擁有逾900家分店。（有關機構提供）

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責任編輯：林綺玲