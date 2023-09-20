【薯茄明星運動會】本年度香港網絡界最大型合作　破天荒多位YouTuber齊比賽

▲ （左起）吳冰、麗英、童童。

由《小薯茄》主辦的《薯茄明星運動會》，破天荒邀請多位網絡界藝人，今日（9月20日）舉行最大型的明星運動會。除《小薯茄》的7位幕前成員：程人富、阿J、阿冰、童童、麗英、肥蚊、朱Mic外，更邀請得本地網絡多個知名平台和著名YouTuber。

當中包括：《試當真》許賢、阿慈；《FHproduction》嘉盈、近南哥；《100毛》東方昇、叻叻；《JFFT》床哥、雞翼；KB；《Mill Milk》阿Sa；《米紙》Ruby；Gordon Lau；Kitling；Cotton；Hanna Vanharanta；蛙妹；柿柿。

眾人聚首於運動場進行起步禮，並展開一連串田徑比賽。

▲ 《薯茄明星運動會》

籌備9個月

作為本年度香港網絡界最大型合作，共籌備9個月，耗資7位數字，《小薯茄》老闆兼演員高Ling指，今次籌備陸運會遇上困難重重：「我們花了幾個月才找到願意借出場地的田徑場，而且第一次舉辦明星運動會，較難吸引到贊助商，再者每位網絡人均身兼多職，好不容易才夾到日期。不過，即使耗資龐大金錢、人力、物力，我們仍堅持要舉辦今次運動會，希望藉此連繫本土YouTube平台，互相交流並推動網絡界，令更多人留意到不同有創意和實力的創作者，推動網絡成為主流！」

《薯茄明星運動會》的項目包括100米短跑、擲鉛球、接力、拔河等，24位參賽者將會分成四隊，隨機加入四隊隊長——程人富、阿J、阿冰和童童的隊伍，四位隊長均表示有信心奪標。

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重拾學生年代熱血

其中，程人富對於今次比賽隆重其事，不過密密健身，更私下約了田徑教練「私補」：「我們組絕對會勝出！在《薯茄明星運動會》拍攝前兩星期有訓練日，認識了香港隊鉛球代表薛瑋樂教練，我的推鉛球天份不錯，於是這兩星期約了教練去他的體會練習，一定會贏！」

麗英表示，今次陸運會重拾學生年代熱血的感覺：「我已經離開校園超過6年，以前每次陸運會跑完都會肌肉酸痛，今次都不例外，雖然得獎機會唔高，但我會努力幫大家打氣！」

《薯茄明星運動會》的比賽片段將於11月在《小薯茄》平台放映。

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