【玫瑰崗中學停辦】家教會斥教育局無理會家長　逾100名家長盼子女原校讀完中六

▲ 灣仔玫瑰崗中學上周突然宣布即將於3年後停辦。（資料圖片）

灣仔玫瑰崗中學上周突然宣布即將於3年後停辦，接辦玫瑰崗幼小的道爾頓學校將進駐灣仔校舍。事後獲加入「過渡委員會」的玫瑰崗中學家教會主席包比達，今日（20日）再批評，除了玫瑰崗辦學團體道明會處理手法有問題，更直指教育局責任龐大，但至今完全「無理會過我哋」，認為教育局及辦學團體應舉行記者會公開交代事件，並提及至今收集了逾100名家長意見，反映希望讓子女完成中六課程才離校。

辦學團體日前公布學校停辦時間表，玫瑰崗現屆初中生完成中三課程便須轉校，教聯會副會長兼立法會議員鄧飛昨日指出，玫瑰崗中學教師料陸續離職，建議初中生盡早轉校，以適應新環境，「走得快、好世界」。

不過，包比達今在電台節目上再度批評辦學團體停辦決定欠缺諮詢，形容教育局在事件中責任龐大，但至今完全無理會過家長訴求，形容目前師生和家長尤如孤兒般「無人要」。他指出，辦學團體宣布停辦時，理應為受影響家長制定不同方案，特別是約50名有特殊學習需要（SEN）學生及家長，應如何銜接。家教會已收集110多名家長意見，大部分家長均表達希望讓已入學的子女原校完成中六。

對於道明會日前回覆傳媒指，道爾頓「進駐」玫瑰崗校舍後，將為使用校舍提供補貼，支持道明會修士和宗教工作，並指是次協作安排「絕對沒有商業考慮」。包比達稱雙方並無公開協議內容，外界無從得知協議細節，以及是否涉及任何金錢交易。

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責任編輯：馮琪雅