【培養天才】愈早學STEM對孩子愈好　4個方法從小培養對STEM興趣

▲ 小朋友動手做實驗，培養對STEM的興趣。

很多人對STEM存在很多誤解，以為玩Lego及機械人就是STEM，其實是錯的，STEM是科學(Science) 、 科技(Technology) 、 工程 (Engineering)及數學(Mathematics)各英文譯寫的首字母縮略詞，是專業的電腦知識，學好STEM對於太空科技、建設跨海大橋如港珠澳大橋等都是有幫助，近年很多政府和國家推動STEM，鼓勵孩子愈早學習愈好，究竟STEM對孩子成長，啟發思維方面有什麼幫助?天才教室創始人馬驫先生(Kenneth) 為你一一解答。

天才教室馬驫先生認為愈早學習STEM不但有助運動和音樂發展，更能保持小朋友的好奇心、想像力，以及提升邏輯思維和溝通能力，以致不用死讀書：「三歲左右的小朋友已經具備基本溝通能力，他們會經常問問題，會問爸媽我是與從哪裏來的？這個問題已經是很深的生物學，包括動物、植物人體結構細胞的功能，以致DNA到生殖功能，如果小朋友早些學可以早些滿足他們的好奇心，非正式統計一個小朋友三歲就開始問很多問題，為什麼要刷牙？洗手？洗面？會病病？要食藥？為什麼要打預防針？其實這些都是包含科學，就是物理生物化學。」

而學STEM更大的好處就是他們問一個問題之後就會發掘多九個問題出來，他們可以很早去探索去找到答案。智能手機網絡現在還有chat GPT， STEM是電腦其中一種語言，早些學電腦的語言就好像早些學英文，在母語以外掌握多一個語言，所以現在兩個語言是不夠，要中文、英文再加上電腦。

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爸爸媽媽如何發現小朋友有STEM天份

馬驫先生說，指每一個小朋友都有STEM天份，但無奈學習STEM要去到中學才開始，而且想學好STEM的小朋友是面對很多問題，但上到中學後好奇心開始降低，對身邊事物沒有好奇心，開始有好多情緒開始不想再探索新的事物，這個時候才開始學STEM就非常遲，所以我們看到STEM是有世襲的，就好似遺產一樣是父母能給小朋友的，如果父母是STEM背景以前是讀理科又讀得好，好自然小朋友問題是關於STEM，父母就即刻回答，而且會答得很準確，但無奈有些父母不是讀理科，就沒有機會在父母身上吸收知識，所以小朋友應該要盡快學STEM，如果父母沒有這方面的背景就一定要找幫手，例如利用網絡或買書給小朋友。

從小培養對STEM的興趣

究竟如何培養小朋友對STEM產生興趣，其實方法很簡單，馬驫先生

4個方法就可以令小朋友對STEM好奇心增加，

1.帶小朋友接觸大自然

在大自然環境中小朋友會產生對動植物的好奇心，會發問，例如關於生態圈、與人之間的關係，他們能夠在大自然中尋找STEM的語言的溝通能力。

2.看書及看電視

家長可以買不同的書，由淺到深，及看富有教育意義的卡通片、電影或電視劇，譬如National Geographic，另外就是去科學館等地方。

3.網絡找尋答案

課本或日常生活的東西，例如當你買零食的時候可以看背後的營養成份，食物中原來用了什麼化學原料、防腐劑？在生活中就有很多關於STEM，家長可以帶領小朋友，透過網絡、圖書，讓他們多些機會去接觸了解，從而令他們問更多問題。

4.動手做實驗

如果小朋友從小就表達到對科學的興趣，爸媽需要專業去培養，例如請一些專業的老師去教小朋友，家長更可以一齊動手做實驗，基本實驗可以在網上自學，但STEM的知識是很豐富，包含很多科學知識，最重要都是有系統地去學習。

天才兒童都具備什麼特質

天才教室創始人馬驫先生表示傳統上高IQ、基因好是天生的，但其實哈佛做過一個研究，人的才能可以分做各方面。傳統上我們理解一些小朋友天生語言能力強、藝術、音樂、運動，數學、邏輯思維都很強，香港都有一些培養資優兒童的課程，他們的IQ都有130以上，但馬驫先生認為這些發現天才兒童的方法都不科學:「為什麼數學有天賦就是天才兒童呢？我可不可以是生物學很有天份？所謂數學好有天份，難道就是天才?會不會他是很早就學奧數，做很多數學題目，究竟是天生還是後天培養？如果是後天培養出來，他是一種機械式的學習，只是比起其他小朋友早學，所以就叫天才，所以這種是不科學，個人認為不要標籤小朋友天才或非天才。其實我們只要保留小朋友好奇心，給他們到用熱情去學習、去探索知識，他們就是那一方面的天才兒童。

學習STAM對於升學的好處

每年的公開考試，都會產生很多狀元，馬校長就公開一個狀元的秘密，他表示為什麼考DSE考A-Level、IB、還是美國的AP，可以攞滿分？這個就是早學STEM的好處，升大學的時候考不同種類的公開考試，你會發覺這些狀元都是理科為主，很多狀元接受訪問的時候都表示將來想做醫生，其實港大醫學院只要你是物理、生物、化學、數學是滿分已經好有機會入到，狀元99%是理科生。

馬校長說：「我見到一個現象理科生數學不會太差，但文科生好多時數學都未必很好，為什麼這麼奇怪呢？當你讀好理科，會發現數學非常之有用，自然有動力去學好數學，可以想像一下7個5**裏面就是7科，物理、生物、化學已經包括三科。連語言都是，英文通常四個考試卷，閱讀理解很多生字，如果小朋友學STEM，他們的詞彙量比沒有學過STAM的小朋友多很多，閱讀理解部分就很容易，學了STEM的小朋友邏輯思維很強，對於作文很有用。至於考Oral，學STAM的小朋友上知天文、下知地理，自然會將認識的東西跟考官去聊天，聆聽都會好，因為詞彙量足夠，他們只是需要學考試技巧，基本上就沒有問題，升學簡直是無敵。」

提升自理能力

香港很多小朋友都有工人照顧，有些到8歲都不懂得綁鞋帶，是令人憂慮的現象，學STAM時需要動手做實驗，馬校長表示:「學電腦時，需要拆開部電腦再組裝，需要動手，化學、生物學都是需要動手解剖，當小朋友透過動手，他們的自理能力會提升，會主動去做事，因為他們習慣了動手。」

女生學STAM會較輸蝕?

坊間有很多謬誤，覺得女生學STAM會比男生差，「我們會用一些傳統的定義去標籤女生，例如男生玩模型車，所以男生動手能力強鍾意拆東西，女生講好多感情，所以男生鍾意讀理科，女生鍾意讀文科，其實是一場誤會，女生都會想學很多大自然的知識，其實女生鍾意畫畫，達芬奇都是畫家但同時都是科學家，如果早點給女生學STAM，我夠膽講女生開始學STAM是比男生好，因為她們情緒比較穩定，專注力較男生優勝，加上比男生乖巧，女生跟男生在小學階段都很有好奇心，有機會給女生學理科的知識，女生一定學得好。」

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記者:陳麗薇