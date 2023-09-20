【日本核污水】食安中心截獲東京真鯛魚柳　涉違禁令入口被存封

▲ 食安中心每日檢查日本進口食品。（資料圖片）

政府上月底禁止東京及福島等10都縣的日本水產進口香港，並加強在入口抽檢。食環署食安中心今日（20日）公布，中心在檢查一批日本進口食品的食物標籤時，發現一包懷疑在《食物安全命令》發出後在東京都製造的真鯛魚柳，懷疑違反相關禁令，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。

食安中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。相關調查仍然繼續。

食安中心早前已2度查獲涉違禁令入口的蔬果，包括本月13日發現來自福島縣的日本青楓葉及1包來自群馬縣的茄子，未附有輻射證明書及出口商證明書；及在本月15日發現3包來自栃木縣的菇類食品並無附有輻射證明書及出口商證明書。

根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在今年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

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責任編輯：吳雋妍