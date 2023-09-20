廖子妤衣錦還鄉返馬來西亞拍戲　Fish為《搖籃凡世》苦練回大馬口音

廖子妤（Fish）由馬來西亞來港發展11年，去年憑電影《梅艷芳》奪得香港電影金像獎「最佳女配角」，近日自奪獎首次返家鄉馬來西亞為當地製作、由金馬獎最佳新導演張吉安執導新片《搖籃凡世》開工，並剛出席該電影開鏡儀式。

Fish今次參演的電影班底陣容強勁，除導演張吉安外，演員方面有金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角袁富華、馬來西亞國寶級女星蔡寶珠及上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員原騰，相當有睇頭。

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▲ （左起）廖子妤、許恩怡、袁富華。

坦言要重新適應

對於「衣錦還鄉」，Fish直言感覺既熟悉又陌生，她直言︰「其實有一種很特別的感覺，今次見了很多剛入行認識的人，特別是以前同班同學原來做了記者，尤如好恍如隔世。」

過往，Fish曾為電影到馬來西亞拍攝，但今次的電影全是馬來西亞班底，身為馬來西亞人的她直言要重新適應，特別是咬字口音。

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練回大馬口音

她表示︰「以前都是拍香港導演的作品，今次是首次拍一個馬來西亞製作、馬來西亞導演拍關於馬來西亞題材的故事，因為以前用了很長時間去練廣東話發音，想咬字清晰，但現在要由港式轉為馬來西亞口音，是有難度的，是要再重新下一番功夫，但進展良好。」

不過，Fish擔心講慣馬來西亞口音後，接著返香港拍劇要再適應。

問到會否讓父母來現場探班，Fish直言要找適合的場境，說︰「我是個很敏感的人，拍攝時要好專注，加上角色比較沉重，如果屋企人來探班，可能我會更加緊張，所以要找一些輕鬆點的場口。」

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