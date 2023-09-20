【幼稚園財困】比諾中英文幼稚園財困 被教育局取消幼教計劃資格

▲ (學校網頁圖片)

上水的比諾中英文幼稚園，被指出現財困，遭教育局撤銷參加幼教計劃資格。教育局確認，比諾中英文幼稚園在8月15日起，已被撤銷在今個學年參加幼稚園教育計劃的資格，已獲學校取錄或正在就讀的學生，如選擇留在原校就讀，仍可繼續獲得政府資助。

教育局早前向該校家長發信表示，上周從司法機構得知，比諾中英文幼稚園上水中心分校因長期欠租，被業主委託律師追討，並發出財物扣押令要求校方在本周一前清還，否則執達吏將安排點算扣押實產，進行公開拍賣；至於龍琛路分校的營運及財政管理，亦未達當局滿意的水平，情況至今未有改善。局方要求校監採取行動，交代財務及學校發展安排。

該校上水中心分校的玻璃門昨上鎖，有人在校內進出。校方昨回覆查詢時表示，已繳清拖欠的租金，未透露涉及金額，強調事件已經獲解決，將發通告向家長說明，學校今日會如常運作。不過據了解張麗華涉嫌修改教育局通知家長學校被停止資助的公函，可以繼續營運。

教育局回覆查詢時表示，在有關日期前已獲學校取錄或正在就讀的學生，如選擇留在原校就讀，仍可繼續獲得有關政府資助。教育局提醒學校須通知家長及招收新生時，須向家長說明日後取錄學生不會獲政府資助，即家長須支付全額學費。教育局表示，如有需要可向北區學校發展組，或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢。

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責任編輯：陳展棋

