【偽造文件】警搗跨境假證集團拘14人捕　主腦為電訊公司職員涉盜客戶資料製假卡

▲ 警方破跨境假證集團拘14人。(黃傑偉攝)

警方有組織罪案及三合會調查科聯同內地警方瓦解一個跨境假證集團，經調查後發現集團主腦為居於內地的香港人，同時是電訊公司職員。警方過去兩日拘捕14人，當中10名香港男子涉嫌偽造文件、串謀偽造文件及詐騙；其餘3男1女內地人分別在深圳和湖南被捕。此外，內地警方在深圳搗破集團一個假證工場。警方表示被捕主腦31歲、任職本港一電訊商數個月，正調查懷疑被盗用客戶資料的數目。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示，自電話卡實名登記規例實施後，警方留意到有人網上訛稱可出售來歷不明的實明登記電話卡、及製造其他假證或假文件，包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及月結單等作非法用途，亦牽涉制造內地執法部門的虛假證件。

警方於是聯同內地當局展開調查，發現一個由三合會操縱的犯罪集團，成員以一條龍服務的形式作推廣，標榜「只需一個價錢就能獲得已認證的電話卡、及一份訂製證件或文件」，從而吸引更多有意圖進行詐騙，甚至吸引意圖洗黑錢的不法分子下單。

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警方由今年7月至9月，多次放蛇下成功發現集團主腦，是一名居於深圳的香港人，職業為電訊公司職員。該集團主要製作跨境假証及假文件，當成員收到訂單後會通知主腦，主腦會用傀儡或者盜取得來的資料起草假證或文件內容，警方不排除主腦是直接盜用電訊服務公司的客戶資料。

為降低成本及提高警方追查難度，主腦安排於內地製造相關文件及證件，當製作完成後，貨物會寄到主腦手中。警方指，偽造的證件像真度不高，但由主腦使用其電信服務公司職員的身份，實名認證當中的虛假資料及證件。為賺取更豐厚利潤，集團主腦更幫不法分子的電話卡以月費計劃上台，主腦便可從電訊商手中獲取更多的佣金。

警方調查亦發現，主腦亦會僱用青少年去派貨，當中甚至牽涉未成年少年，年紀最細的年僅15歲。在整個行動中，除集團主腦外，警方鎖定9名集團成員身份，當中有負責協助主腦處理日常派貨工作的骨幹分子，亦有跑腿。

警方並於本月18日至20日聯同內地警方採取聯合行動，拘捕14人。當中10名被捕本地男子，年齡介乎15至50歲，涉嫌「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」被捕。而其餘3男1女為內地人，分別在深圳及湖南被捕，年齡介乎33至57歲。內地警方亦在深圳搗破該集團的一個假證工場。

警方又提到，有買家以6,000元「優惠價」，購買假身份證、實名登記並且已經上台的電話卡等，不排除該集團會直接盜用電訊服務公司的客戶資料，現正向電訊公司了解。

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