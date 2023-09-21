【玫瑰崗中學停辦】玫瑰崗斥200萬改造數碼校園　疑變相公帑「補貼」私校

▲ 灣仔玫瑰崗中學日前宣布將於3年後全面停辦。（資料圖片）

64年歷史的玫瑰崗中學停辦風波持續，除了師生善後安排捱批，據校長日前一度發出信函透露，學校近年獲政府資助動用200萬元添置的新設施，更有機會「贈送」給擬明年進駐校舍的私校道爾頓學校。議員批學校變相動用大筆公帑改善校舍後停辦，間接以公帑補貼私校，另有校長認為辦團處理手法不公開透明。

面臨停辦的玫瑰崗中學部屬於津貼學校，其註冊地址跟小學及幼稚園部同為灣仔司徒拔道41B，根據辦學團體上周公布的轉型安排，私立的香港道爾頓學校將於下學年進駐及接辦同屬私校的玫瑰崗幼稚園及小學，改名為「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」，並會於原址增設私立中學部。

惟根據玫瑰崗中學校長蘇佩婷周日（17日）一度上載校網的澄清聲明透露，學校過去幾年添置了不少新設施，例如課室電子白板、禮堂大型LED顯示屏、校園電視台和健身室等，雖涉200萬元安裝費「非小數目」，但在政府資助下，相關設施已投入使用，大大提高學生學習效率和效果。換言之，這批獲公帑資助的新設施，或將無縫「贈送」至道爾頓接管的私校。

有不願具名的津校校長形容，今次是近年「殺校潮」少有涉及非官校「合併」，若校地由玫瑰崗辦學團體道明會擁有，而校長信一事反映管理層事前不知悉辦團有意停辦，估計辦學團體可辯解「近月才傾停辦」，故倘學校早前申請添置設施時跟足程序，日後停辦學校也毋須按「折舊價」歸還撥款予政府，「但按情理，作為納稅人，一定想鬧佢（辦學團體）。」校長亦猜測辦學團體早料到以公帑提升校舍設施，有助日後可向私校「收貴啲『租』」，形容事件完全不透明。

道明會：停辦後續事宜 必依據指引

道明會日前回覆傳媒稱，道爾頓將為使用玫瑰崗校舍，並向道明會提供「補貼」，以支持修士和宗教工作，並指是次協作安排「絕對沒有商業考慮」。本報昨（20日）向兩個辦團查詢道明會日後是否借「補貼」形式，收取出租或出售校舍予道爾頓學校作收益，未獲正面回應，公關僅轉述任何停辦後續事宜定必依據教育局指引，現階段不會評論具體細節，希望盡快找到解決方案。

教育局昨覆稱，津校停辦時須遵從教育局相關程序指引，處理學校帳目及資產等事宜，未回應會否追收相關新設施的安裝費或折舊費等。教育界立法會議員朱國強直指玫瑰崗校舍「地段風水好」，指其他設施「擴建前後租金都會有分別」，認為學校做法「有問題」，變相動用大量公帑改善校舍後，突然又「收返唔做」，有機會再間接提高相關利潤。

辦團亦指新成立過渡小組巳展開工作，會「認真考慮各項訴求及建議」，以學生福祉為重。停辦消息公布後獲加入委員會的玫瑰崗中學家教會主席包比達昨稱，已收集逾100名家長意見，大部分希望讓子女留在原校完成中六，他更直指教育局責任龐大，認為教育局及辦學團體應舉行記者會公開交代事件。

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記者：馮琪雅