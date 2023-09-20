【JPEX詐騙案】警再拘捕3男子涉串謀詐騙　2,086受害人報案涉款13億

▲ JPEX詐騙案，警再拘捕3男子涉串謀詐騙。 資料圖片

虛擬資產交易平台JPEX串謀詐騙案再有新進展，警方晚上表示，今日再拘捕3名涉案男子，年齡介乎25至32歲，涉嫌「串謀詐騙」。3名被捕男子現正被扣留調查，案件至今共有11人被捕。警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕

另外，截至今日下午五時，警方共接獲2,086名受害人報案，累計涉款約13億元。

證監會晚上亦發表有關JPEX的聲明，對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通信一事，深表遺憾。聲明指出，JPEX此舉違反了《證券及期貨條例》第378條及《打撃洗錢條例》第76B條的條文，當中對協助證監會進行法定查訊或調查的人士施加一項須將其獲悉的事宜保密的責任。

JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，而自2022年3月起，證監會便一直密切注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就本會的要求作出實質回應，故本會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單。

證監會指，JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。

證監會亦確認，JPEX從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽，及JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，亦不曾向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。因此，證監會與 JPEX 之間並無就發牌相關事宜進行溝通。

證監會其後取得的資料令人懷疑此案涉及欺詐行為，故已將之轉介警方處理。由於調查仍在進行中，證監會無法作出進一步評論。



責任編輯 李志強