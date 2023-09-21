【玫瑰崗中學停辦】倘放棄辦學或違地契　料保留「玫瑰崗」校名圖滿足要求

灣仔玫瑰崗中學連同小學及幼稚園部校舍，明年起即將被創校不足10年的私校香港道爾頓學校逐步進駐。有學界人士分析，校方對外宣稱原有辦學團體「放棄辦學」說辭，或有違相關地契要求，估計實際上兩校合併後，保留「玫瑰崗」校名形式，是要滿足相關地契要求轉型繼續辦學，而新、舊辦團之間涉及金錢交易，或因「商業機密」未有向外透露。

日前有玫瑰崗校友公開指，母校的灣仔校舍土地由辦學團體道明會持有，形容學校停辦如「業主收地」，難收回成命。有不願具名的中學校長估計，有關土地若由修會持有，停辦學校後，除非修會改變土地用途才要通過城規會審批，若繼續辦學，只要學校「牌頭」保留「玫瑰崗」字眼，便可滿足相關地契要求，續舉例如早年擴張至多間分校的私校德萃，原有辦學團體大光及漢師均有保留相關分校辦學權。

道頓爾日前在校網以問答形式解答進駐玫瑰崗事宜，列明玫瑰崗辦學團體「放棄辦學」；代表道明會及道爾頓的公關昨亦回覆本報指，新校辦學團體仍會是「道爾頓基金會」。不過，另一校長指辦學團體並無「易手」概念，不排除有人「不熟書」或混淆字眼。

教育界立法會議員朱國強認為，需視乎地契如何 要睇原本點寫，唔知係咪真係咁寫。如果要講明呢個團體辦學，有啲取巧，明明唔係佢辦，攞咗個名，教育局值得研究吓係咪有問題。



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記者：馮琪雅