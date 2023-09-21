【夜繽紛】灣仔海濱藝遊坊9.27揭幕　飲夜茶榕樹頭講故仔

▲ 灣仔海濱藝遊坊9.27揭幕。（梁偉榮攝）

下周將是中秋節及國慶假期，全城起動支持夜繽紛，各區都有精采活動，三個海濱市集即將啟動，下周三（27日）起由灣仔海濱市集打頭陣，有近百個乾貨及美食攤檔，更有夜茶、榕樹頭講故佬、800架無人機表演等；焦點之一是前年觀塘海濱的15米高巨型月亮，將移師灣仔海濱，市民可以近距離打卡。市集由下午3時玩到凌晨12時，期望刺激夜消費。

主辦單位表示，灣仔海濱市集將免費入場，亦不會向商戶收取租金，希望市民及商戶同樣受惠，料16日活動吸引約15萬至20萬人次入場。

16日料吸逾15萬人次

下周中秋節接連國慶假期是黃金消費檔期，商戶都希望各式活動吸引港人留港消費。據了解，三大海濱市集將會在下周陸續開幕，其中灣仔海濱市集「海濱藝遊坊」率先在下周三（27日）揭幕，至10月2日，隨後逢周五至周日，至10月23日重陽節假期，總共16日展期。而堅尼地城卑路乍灣海濱長廊及觀塘海濱花園發現號03，亦有不同中秋主題市集，分別在下周五（29日）中秋節當天、及下周六（30日）起舉行，為期2至3日，隨後周末有其他主題市集至11月。

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巨型月亮打卡 無人機匯演

佔地逾8,000平方米的灣仔海濱藝遊坊市集，規模較早前的開心市集更大。主辦單位維港海上發展有限公司向本報表示，將有近100個攤檔，包括約50個乾貨手信區，及40多個濕貨的熟食區；其中美食除了地道咖喱魚蛋、烤魷魚，更大賣關子有驚喜美食首度登場，不過就未趕及申請做明火煮食。而手信攤位會出售本地漁農產品、美容及各式飾品，其中一款保健品，更是本地研發的海參丸及海參面膜，據稱有改善睡眠及美容效果。

為營造地道特色，大會齊集經典夜市元素，包括夜茶文化，市民及遊客在場購買小食後，可在夜茶區以每位30元購買一壺東方美人等各式靚茶，一邊嘆茶一邊享用美食。同場有占卜睇相，而每逢周六晚上7時至9時有「榕樹頭講故佬」解構本地飲茶文化典故，例如「飲茶撚雀」、「港式飲茶同廣式飲茶分別」等。另外周末及假期下午有各式工作坊，例如皮影戲製作、剪紙藝術等；周末亦有電影放映。

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大會表示，為吸引年輕人及家庭客入場，下周三至周五及10月2日灣仔海濱對開會有800架無人機精彩演出，是首度由本地團隊製作最大型表演；還有街頭音樂。而最大亮點是前年在觀塘海濱的15米高巨型月亮將會移師灣仔海濱，下周三晚起亮燈，料成中秋打卡熱點。

主辦單位負責人表示，今次市集集合大商戶、小店、社企、傷健機構、漁農業界、青年、退休人士等參與，期望市民玩得開心，同時幫到本地商戶受惠。

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記者：吳雋妍