【張氏一家】張致恒開直播交代完成結紮 　解答網民迷思否認手術獲贊助

▲ 話咁快完成手術！

張致恒（Steven）早前再度榮升人父 ，之後宣布決定進行結紥手術，為頭家負上最大責任。

昨晚（9月20日）開直播透露在數日前已經做結紮手術，並很開心一直有網民支持，坦言沒有這些人支持也不知道怎樣。

他在直播中提到自己有第二位小朋友時，已經考慮結紮問題，但沒想到自己的能力這麼強，再生多兩位小朋友。

【張氏一家】張致恒發文透露決定做結紥手術 已安排手術為家庭負責

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透露結紮原因 否認手術獲贊助

Steven指現時有4個小朋友已經很足夠，亦不存在追女問題，加上太太不能在同一位置開刀四次，為了雯雯的身體著想，決定結紮，並指太太生第4個小朋友是用生命去換回來，更透露雯雯心臟有問題。

有網民問到他是否到家計會做手術，他指家計會需要排期，而且時間頗長，因擔心自己又不小心連累太太懷孕，所以決定自己上網找醫療中心做手術，因與家計會的費用差不多，並否認今次手術獲得贊助。

▲ Steven已經完成結紮手術。

分享手術過程 曾考慮捐精

隨後，他分享手術過程，表示事前需要剃毛，整個手術只需15分鐘，是一個微創手術，但因要待麻醉藥過及成功排尿，前後需要一小時。

Steven指手術完後，小腹位置有些拉扯感覺，少少痛。有網民表示結紮也有機會令雯雯懷孕，他稱如真的再令雯雯懷孕，自己也會去買六合彩，因為證明自己是多仔公。

在直播中，Steven有問必答，當有網民問到他做完結紮後，有沒有跟太太行房，他表示沒有，因為太太才剛生完。

他再指手術後三個月內如要行房，需要做足安全措施，因擔心仍有精子殘留在體內，另一半仍有懷孕機會。

Steven亦搞笑稱曾考慮過捐精，但又擔心「通街都是張致恒」。

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有小朋友感幸福

直播期間，Steven的三位小朋友亦有走進鏡頭，見他一臉慈父樣，並指現時有他們生活很開心，更覺湊小朋友這種忙碌亦令其感到幸福。

在鏡頭背後，不時聽到雯雯與小朋友互動，小朋友又不時大叫「媽咪」，可見母子感情非常好。

另外，有網民問到他們的經濟有沒有問題，他直言一定有，現時經濟狀況剛剛好，夠交租、買奶粉和吃飯，並指自己一直有幕前及幕後工作，只是不多。

他又希望幾位小朋友可以子承父業，能在小時候成為合唱團成員。

最後他表示不介意被冠上「結紮KOL」、「離婚KOL」之名，認為這也可以娛樂大家，又指已經被大家鬧到化，所以不會生氣。

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