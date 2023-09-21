【人口老化】銀髮族傢俱用品市場具潛力　starsleep進軍香港搶先機

▲ starsleep睇重銀髮族市場潛力，近日正式進駐香港開設首家門市。(有關機構提供)

香港人口老化問題日趨嚴重，有公司睇重銀髮族市場潛力，近日正式進駐香港開設首家門市，引入旗下以科技驅動的保健產品品牌starsleep，通過科技整合，提升傳統傢俱用品的功能，未來亦期昐與安老營運機構合作，為銀髮族帶來更舒適的生活。

以科技驅動的保健產品品牌starsleep本週初正式落戶，所屬公司享慕健康科技技（Charme Health Tech）總部位於美國，首家門市設在銅鑼灣。

▲ orin可調節旋轉床，可作90庋旋轉，只需按鍵便可協助用家輕鬆起床坐立。(有關機構提供)

公司為打響旗號，率先將兩款專為銀髮族而研發的星級產品，包括全港首張可調節旋轉床orin及可調節動力按摩椅 starise 星座帶到香港，令本港銀髮族感受舒適的家居生活。

orin可調節旋轉床，可作90庋旋轉，只需按鍵便可協助用家輕鬆起床坐立。產品包括智能床架，附設可提供氣壓按摩功能的床褥，幫助使用者放鬆肌肉。

▲ 可調節按摩椅starise星座，依照人體工學設計，可協助用家輕易站立。(有關機構提供)

另外，orin設有內置監測功能，可以紀錄使用者的睡眠質素並提供報告。

而為提高安全性，亦配有一款適合長者使用的有線遙控器，兼備螢幕鎖定功能，以防意外觸碰發生意外。

至於另一張可調節按摩椅starise星座，則依照人體工學設計，專為銀髮族及接受復康治療的人士而設。產品可協助用家輕易站立，減低意外風險，其按摩功能合乎業界高標準，有助提升生活質素。

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starsleep產品可配合旗下應用程式starnote一同使用，目前專為長者及需要特別照顧的人士及其護理員而設，提供用藥記錄、飲食記錄、慢性病管理及夜間風險警告。starnote預計於今年第四季加入由人工智能操作的聊天機器人。

Charme創辦人兼行政總裁鄒格兵表示，現時全球老齡層增長迅速，市場上卻缺乏以銀髮族的家品，故此集團除積極推出以科技配合銀髮族需要的家品外，同時亦自行研發健康管理應用程式starnote，與旋轉床orin共同運用，就可監測用家睡眠模式和質素，程式亦內置多種功能，包括用藥及飲食管理，幫助用家監測健康狀況。公司目標客源除了零售用家外，亦期望未來與安老機構合作，為長者帶來更舒適生活。

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責任編輯︰陳珈希