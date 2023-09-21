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【神童人生】10歲入大學16歲讀博士　數學神童12年後靠父母養︰不用看人臉色

教育 10:38 2023/09/21

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數學神童10歲入大學、16歲讀博士，12年後卻靠父母養。（iStock圖片）

12年前內地一名數學神童以16歲之齡讀博士，成為一時佳話。日前他的近況曝光，他的生活並不如別人想像般美好，更要靠父母供養，可是他卻滿意現狀，認為不用看別人的臉色。

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童學園

綜合內地媒體報道，現年28歲的張炘煬擁有非凡的數學才能，10歲入大學、13歲讀碩士、16歲讀博士，是當時最年輕的碩士生和博士生，被公認為神童、天才。2011年，當時16歲的張炘煬考入北京航空航天大學應用數學博士研究生，他曾要求父母在北京給他買樓，否則就不讀博士了，因而引起爭議，自此他漸漸消失於公眾視野。

2019年，張炘煬花了8年時間終於讀完博士學位，有網民稱無法查到他的博士論文。張炘煬接受當地媒體訪問時解釋，他的博士論文要在國家圖書館的網站才能查看，他拿出博士畢業證書以示他最終成功畢業了。畢業後他當上教師，後來辭職搬到上海，成為自由工作者。

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收入不穩靠父母接濟

可是張炘煬的收入不穩定，不時靠父母接濟，父母每兩三個月就會主動給他一萬人民幣。他豪言︰

我一輩子不工作都可以，靠父母，不只是父母，還有父母的父母。

他認為自己不是神童，「從科研上來看我是完全失敗的」，又指按照西方高校標準，他就不應該畢業。12年前他以物質去定義成功，包括有車有樓，最好還有北京戶籍。可是12年過去，他自言「現在我是四海為家，在哪都挺好」。他不諱言︰

現在銀行卡就剩幾千塊錢了……給別人打工你還想財富自由，開什麼玩笑呢，我現在至少不用看別人面色。

真的需要什麼的話給我爸打個電話就好了，他們還欠著我一套北京的房子，到現在也該值一千多萬了。

父母對兒子的職業發展有不少意見，令兩代出現爭拗。張炘煬覺得父母什麼都不懂，卻要對他指指點點。張炘煬的大學導師張耀輝指出，張炘煬這20年來經歷了太多挫折，建議他「把（數學）這個大問題解決了。假如江郎才盡，那可以去做生意，說不定也能闖出片天來」，勸喻他千萬不要躺平。

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責任編輯︰王明芳

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