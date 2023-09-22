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【中秋好去處】大埔小白鷺化身許願湖放水燈　必影10米巨型月亮+5米發光兔

親子好去處 09:00 2023/09/22

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大埔Lake House今年於湖上設有10米巨型月亮裝飾，另在草地上亦擺放5米高的兔仔。（Lake House facebook專頁圖片）

中秋佳節街上滿佈人群，情侶想靜靜地觀星賞月，不妨到大埔Lake House過一個浪漫的中秋夜。今年Lake House中秋主題名為「月之星圖2023」，將星光串成奇幻隧道，帶情侶們走進繁星湧動的宇宙世界。

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即日起至10月2日，白鷺湖中設有10米巨型月亮裝飾，草地上亦擺放5米高的兔仔，多隻小兔陪伴在旁，另在湖畔水上木橋安排「玉兔織月」，大家可在此打卡留影。除了以上打卡位，今年更新增「白夜星辰」的太空裝置，置身其中猶如走進科幻星空。

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中秋期間，白鷺湖更化身許願湖，入場人士只要購買「星之光影」或「披星戴月」套票，將獲贈許願天燈一個，讓你與挈愛將許願寫在水燈上，於月光下許願。此外，大家可選擇「繁星之旅」門票，可憑賞月小船通行證，在湖中泛舟賞月，近距離欣賞巨型燈飾。場內亦提供「祈福許願水燈」丶「星空許願天燈」以及燈籠可作單個選購，無帶燈籠亦無有怕。而於場內BILLOW或Le Vow餐廳消費，每張套票可減10元及優先進場。

Lake House「月之星圖2023」

日期：9月21日至10月2日
時間：6:30pm至11:30pm
​門票：入場劵$50元
套票：星之光影$90（包括入場劵一張、許願水燈一盞）
         披星戴月$120（包括入場劵一張 、許願天燈一個）
         繁星之旅$150/成人；$120/小童（3歲至11歲）（包括入場劵一張+ 賞月小船通行証一張）*（每節20分鐘）*
查詢：9103 9467（WhatsApp）
網站：【按此】

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責任編輯︰王明芳

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