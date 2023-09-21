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【食用安全】韓國果農黑心種植手法曝光　青皮柑橘噴化學物質強制催熟變色

食用安全 11:05 2023/09/21

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韓國果農黑心種植手法曝光，青皮柑橘噴化學物質強制催熟變色。（SBS News影片截圖）

韓國濟州島一向盛產柑橘，不過當地警方近日發現，有果農大量購入未成熟、外皮呈青綠色的柑橘，然後噴灑化學物質「乙烯」，強行催熟柑橘，並使其變色。

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根據《KBS News》、《SBS News》報道，濟州島西歸浦市一個果園的負責人A某，向其他果農收購17.2噸未成熟的柑橘，然後用膠袋覆蓋，再注入乙烯氣體強制催熟，並令柑橘變成橙黃色。

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報道指，使用人工方式強行催熟，柑橘只有外部成熟，內部卻未成熟，導致柑橘的含糖量低，味道較酸，亦會引致新鮮度下降等品質問題。

根據當地法例，果農禁止使用乙烯氣體、乙炔氣體、碳化鈣等化學物質強制催熟或使柑橘變色，違者可被處以最高1000萬韓元（約6萬港元）的罰款。

警方拘捕果園負責人A某，對方供稱如果不使用催熟劑，無法賣出柑橘，又表示其他人也用這種方式催熟柑橘。警方一共撿獲17.2噸使用乙烯催熟的柑橘，並決定全部銷毀處理，又指未來會加強打擊類似的違法行為。

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責任編輯：羅嘉欣

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