【開心速遞】大小姐變美人魚獲許家傑+謝芷倫大讚　林淑敏無懼炎夏拍攝表現專業

▲ 「大小姐」林淑敏於《開心速遞》中以美人魚造型示人。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》每晚向觀眾派發笑彈，最新一集有「大小姐」林淑敏以美人魚造型示人，非常搶鏡！

劇中的大小姐遇上了失憶金魚，現實中的林淑敏亦跟TOPick笑言有遇過失憶金魚，並分享經歷。

【開心速遞】Mandy「回家」做大小姐秘書？ 謝芷倫一舉動惹網民揣測

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

送水輝讚大小姐完美

昨晚（20日）的《開心速遞》播至第2080集，以「價值千萬失憶金魚」為主題，造型多多的大小姐今次化身成美人魚，成為觀眾焦點。

林淑敏於FB分享花絮照，並謂：

成個男人咁，呢個世界邊有好似我咁大隻嘅人魚

好難話自己係 #美人魚

「送水輝」許家傑隨即賣口乖：「你係完美架🔥🔥🔥」。「Mandy」謝芷倫亦有留言：「😍好靚啊！隻手同身有冇曬到一格格😂」。

帖文吸引大量網民讚好並指大小姐很專業，並表示：「今日好熱啊⋯⋯辛苦你了🤑❤️」、「真心辛苦！專業👍🏼👍🏼👍🏼」。有網民笑言：「我初初真係以為係送水輝嚟架😛」、「人美心善...大小姐我暈精有些少痕👆🏼」。

【開心速遞】粉絲將舉行生日義賣助長者 「大小姐」林淑敏：我好感動

最新影片推介：張盈悅專訪

炎夏化身美人魚

隔住電視機觀看已感覺到拍攝當日的高溫，林淑敏在酷熱天氣下於海灘變身成美人魚，她坦言：「感覺好熱，因為套衫係尼龍，條裙好長，包住。」

不過向來態度專業的她於鏡頭下擺出各種表情和動作，演活這條千萬美人魚。

林淑敏記性變差

林淑敏又分享自己有腦霧的情況，「幾個月前中過Covid之後，我真係都好似遇過失憶金魚咁，成日轉個頭就唔記得嘢。」

不過她覺得金魚記憶亦有好處，「其實我發現短記憶都幾好，有時遇到唔開心的事，瞓醒覺就唔記得哂。係我份工要背槁，果下自己辛苦啲，不過克服到嘅。」

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R