【Hermes】秋冬最新手袋率先睇　經典Constance+Birkin變種流蘇20萬起跳

▲ Hermes秋冬最新手袋。

作為高級時裝界的超級品牌，Hermes的地位實在不容置疑，縱使競敵不斷將自身的手袋售價一加再加，但大眾對「愛馬仕」的熱愛程度來說，從來有增無減，它那種物以罕為貴，有錢都未購買得到的行銷政策，叫人氣結之餘同時又令人難以抗拒，看看今年新秋最新的手袋又準備上架，究竟最終會成為大家的囊中物？還是再一次只能令大家望梅止渴呢？

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變種Constance

對Hermes的「粉絲」來說，哪有不懂得Constance手袋這回事，要將這個經典設計繼往開來，改良或加添細節是必然的事，圖中這個Constance III Mirror Cloute Box小牛皮手袋便是好例子，以靈感源自西部牛仔裝束和慶典馬鞍的「Cloute」主題，手袋表面綴滿閃爍的方錐飾釘，每一顆均由銀器匠精心鑲嵌，售價怎會便宜？

水桶Medor

大家一提起Hermes，總是叫人聯想到哪幾款有錢都未必購買得到的手袋，但其實品牌每季都有全新產品推出市場，試問沒有新的出品，又何來日後的經典？

這一個水桶形的手袋名為Medor，是重新演繹2000年初面世的Mangeoire手袋的新版，既有袋身飾有項圈形束帶，亦有袋身中央有項圈形皮帶，然後再鑲嵌方錐飾釘。

此外，更兵分多路推出數個應用不同物料製作的版本，包括Mini Medor Box黑色小牛皮版本和經品牌紡織工坊染色的Mini Medor Crin金色馬毛版本。

印花真絲Sursoie To Go

Hermes旗下的絲巾是品牌其中的一個強項，品牌配飾設計師當然不會放過將經典注入手袋的機會，Sursoie To Go手袋的出現就是以真絲為素材，配合可調校長度的皮帶，既可作拉鏈小袋，同時又可以放在手袋中。

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一天的24 Noeuds Togo

適合每日使用的24 Noeuds Togo小牛皮背囊，設計基於圓筒形背囊，特別的細節是附有H形金屬夾釦，一望便知道系出名門。此外，包覆護套的寬肩帶可利用兩個圓環調校長度，而且還另附上手柄、至於袋內應用帆布內裡。

另一個Kelly

不錯，我相信大家都恨不得擁有一個Kelly Bag，但大家又會否知道今天從Kelly Bag身上已經演化出不同的手袋款式？

無非為一解大家相思之苦，圖中的Kelly Messenger Barenia Faubourg小牛皮手袋換上更小的尺寸，但比例上經過重組，保留了可存取物件的側袋，可調校的Etriviere皮帶和最重要源自旅行袋中的大型金屬飾件。

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來自西部的Birkin和 Kelly

今年不約而同，Hermes的兩大王牌手袋birkin和kelly手袋都以西部牛仔外套和長褲為靈感，以皮繩編織成有著長長皮革流蘇，將本是高貴得神聖不可侵犯的袋款變得頓時野性非常，不知道一直有收藏開這兩個袋款的大富之家會否來一次西部野性之旅？

產品查詢：2919 5000

記者：何偉雄