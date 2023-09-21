【千里尋親】3歲被揭無血緣關係即被「父親」遺棄兒童院 港男盼尋回生父弟妹重聚

▲ 27歲的蔡家進，3歲時因「父親」發現跟他無血緣被送到兒童院，他希望早日可以找回生父及同母異父的弟妹團聚。

有爸有媽的孩子是個寶！但並非每個人都咁幸運有父母疼愛！HOY TV節目《一線搜查》日前報道，一名27歲港男在3歲時，「父親」發現與他無血緣關係，被生母及後父遺棄，獨自生活長大成人後，盼望能尋回失散的弟妹及生父，「我最想搵返屋企人，會好好珍惜佢哋，用最大能力照顧佢哋。」

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現年27歲的蔡家進，3歲時因「父親」知道跟他沒有血緣，就遭家人遺棄送到兒童院，獨自生活到現在，面對過不少風浪，也嘗盡不少苦頭，

在我3歲時，我阿媽同我姓蔡嘅老豆分開咗，姓蔡嘅老豆知道我同佢冇血緣關係，所以佢送我入宿舍，唔俾我返屋企，全港宿舍都去過晒，我唔係佢親生，所以佢狠心送我去。

蔡姓「父親」，當年遺棄他時，說盡不少狠心的說話，令家進永不磨滅，

喺巴士站，我扭計話唔想去宿舍，佢話：『如果你唔去宿舍，我就扭斷你隻手』，呢樣嘢我最記得，永遠都唔會忘記。

而他又坦言與媽媽的關係很差，覺得媽媽對他不太友善，而且是一個不負責人又容易有紛爭的人，

佢好多嘢都唔話俾我聽，又話我對佢唔好，其實我都唔係對佢唔好，我之前有帶佢去英國旅行，請佢食好嘢，喺香港又帶佢食自助餐，已經係做盡咗做仔應有嘅責任。

與媽媽交惡 互相封鎖

雖然家進媽媽未有盡母親的責任，家進由細到大都沒有被她照顧，但家進沒有虧待過她，可是媽媽對這個兒子非常無情，

佢話我冇資格有家庭，冇資格擁有兄弟姊妹，嗰啲兄弟姊妹唔屬於我，又講啲好冷漠嘅說話，佢同我講嗰啲咁冷漠嘅說話之後，大家都封鎖咗Whatsapp，不再聯絡。

多年來接近和家人沒有聯絡的情況下，家進回想起自己應該有3個同母異父的弟妹，尋親的念頭就萌生得越來越厲害，

我摷返啲杷片，原來喺2006年時見過，依家就冇咩方法可以聯絡到佢哋，我媽亦都唔肯講，但我媽都好坦白同我講，原來佢都唔知道我爸爸係邊個。

家進嘗試尋求紅十字會和社會福利署幫忙尋親，但都是無功而回，

紅十字會話俾我聽，我唔係因為戰亂，而失散嘅家庭，嗰啲兄弟姊妹亦都未見過，所以佢哋暫時都唔會接手處理我呢個個案，咁社會福利署就因為私隱問題唔可以幫我去搵，因為法庭文件顯示，佢哋曾經送去保良局，但之後有冇轉其他宿舍，唔知道。

家進也嘗試過在facebook的尋人群組尋親，有網民向他表示，弟弟劉家豪在2022年1月時，離開博愛醫院轄下的宿舍，因為他交唔到院費，所以要他離開宿舍，他希望有一線生機，若果成功尋親，他會用最大能力照顧他們，

希望搵到啦！我會好好珍惜佢哋，亦都用最大能力照顧佢哋。

願望是找到生父

此時此刻，家進還有一個願望，希望可以找到生父，就算生父現在是否健全或貧富，他也願意照顧對方，

我想找回我親生老豆，不論我親生老豆係殘缺，甚至貧富，我都唔介意，我最想就係搵返屋企人，希望你真係可以認返我，唔好唔要我，因為我真係過得好辛苦，冇晒童年回憶，永遠都俾人對待唔好，永遠都同人哋唔同，永遠都好似唔知我老豆係邊個。

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責任編輯︰王明芳