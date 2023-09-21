【警長詐騙】涉騙「遮仔會」16.5萬貸款警長囚3個月　官指因奢華生活及賭博需承擔後果

▲ 涉騙「遮仔會」16.5萬貸款警長囚3個月，官指因奢華生活及賭博需承擔後果。（資料圖片）

47歲男警長涉兩度向香港警察儲蓄互助社（下稱互助社）申請貸款時，虛報每月還款額，最終獲批兩筆合共逾16.5萬元貸款。涉案警長早前承認2項欺詐罪，今（21日）於東區裁判法院被判監3個月。裁判官判刑時指，被告行為蓄意及有持續性，被告因奢華生活及賭博而債台高築，需要承擔後果，須判處即時監禁。

被告黃栢倫（47歲），報稱公務員，早前承認2項欺詐罪。

代表律師求情時指，被告很大機會因本案失去工作，本案亦被刊登於新聞報道，被告的朋友及同僚亦因此與他保持距離，被告亦因愧疚而減少與家人聯絡。

裁判官判刑時指，被告身為警務人員，理應知法守法，如實向互助社申報，被告行為蓄意及有持續性。裁判官指背景報告亦顯示出被告因投注賽馬及足球、食用貴價食材及旅遊而借貸。裁判官指涉案款項約16.5萬元，被告因奢華生活及賭博而債台高築，需要承擔後果，須判處即時監禁。

裁判官就每項欺詐罪判囚以6個月為量刑起點，考慮被告認罪，因本案失去工作，以及還清款項等因素，就兩罪共判監3個月。

案情指，被告於2017年8月14日及2019年6月20日向互助社申請貸款時，表示每月須還款為9,000元及5,000元，互助社遂分別批出共16.5萬元貸款。警方調查後發現被告每月還款額逾2.2萬及3.9萬元。互助社確認被告已於2019年3月償還兩筆涉案貸款。

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記者：梁錦麟