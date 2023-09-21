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【香港小姐2023】郭珮文穿高貴晚裝好養眼　Juliana落力經營社交平台冧粉絲【多圖】

娛樂 12:02 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

好靚。

今屆落選港姐郭珮文（Juliana）自從完成賽事後，非常勤力經營社交平台，不時分享動向，見她周圍吃美食，又打Golf，過得非常開心。

近日她出席晚宴，Juliana再次戰鬥格上陣，穿上黑色Deep V晚裝裙，披上西裝外套，大晒驕人上圍，養眼十足！

【香港小姐】郭珮文分享擁弗爆身材靠3招　Juliana親揭與TVB簽約問題

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之後，她拍片大玩「華麗轉身」，再加迷人眼神，簡直冧爆不少粉絲，不少網民更大讚其笑容很美，叫她笑多點。

除了出席晚宴拍照留念外，Juliana就連放狗都不例外，與愛犬大玩連環拍，並留言：「飯後運動」，果然不會錯過任何拍照機會。

點擊圖片放大
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其實Juliana對網民非常好,之前在社交平台大玩「你問我答」，對於網民種種的提問，她都有問必答。

她更曾回覆連串問題自揭私隱，至少答了25題，與網民保持緊密互動。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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