【東張西望】直播主一家突然人去樓空 　苦主揭對方為借錢出盡法寶【有片】

▲ 「東張女神」何沛珈上門尋人不果。（影片截圖）

昨晚（9月20日）的一集《東張西望》講到一位名叫「太太」的直播主在8月15日完成直播後，,一家五口人間蒸發，有近百人被欠貨、涉過百萬款項，其助手、供應商也現身《東張》揭發該直播主的惡行！

直播主的助手Lulu指「太太」在未經她同意、知情下把她的資料用作借貸的緊急聯絡人，並需到警署備案。

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直播主賣慘搏同情

該直播主一直以連環不幸事件來「搏同情」以借錢、拖貨，如：哥哥破產、姐姐病危、自己生蛇入院，又不時在直播中表示自己被攻擊，自不然獲得不少人的同情。

直播平台客人Ann指：「太太畀我嘅答覆都係離不開小朋友唔舒服、小朋友整親，畀咗好多屋企人或佢自己嘅相我睇，證明佢係真係唔舒服，好擔心係唔係我自己剋住佢，點解每一次追佢貨總會有受傷、入醫院嘅相。」

供應商何小姐更指曾收過「太太」姐姐在病床上死去的相片，她說：「有收過棺材相、喪事單據嘅相，目的係想問其他苦主借錢。如果你真係對家姐咁好，你家姐死咗個樣，你點會群發畀人哋？」

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貨倉屋企同樣無人

《東張西望》主持何沛珈到「太太」的貨倉，發現門外貼有土地審裁處發出的通知書，即是單位似乎因欠租而被收回。

業主代表王小姐指直播主自上年12月1日起租用單位作貨倉，並指對方一向不準時交租。

直播主的助手、苦主曾到直播主的家尋人，曾有一次獲家傭應門，對方聲稱僱主外遊兩星期。後來，供應商在翌日致電予家傭，但已沒人接聽。何沛珈也曾到直播主的家門前，表示聽不到內裡有人聲、寵物聲。

苦主報警+報海關

一眾苦主在社交網公開直播主的所作所為，連直播主的小朋友之興趣班導師也表示被拖欠學費。苦主們選擇報警求助，也有報海關，皆因對方售賣假貨。

供應商JL續說：「搵你哋《東張西望》，最主要我相信好多人都唔知自己係苦主，所以好想將呢一件事廣傳出去」。

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