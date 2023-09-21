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【北上藝人】細細粒世界各地擁物業　陳嘉佳騷杭州豪宅展瘦身成果

娛樂 12:27 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

細細粒杭州豪宅House Tour晒瘦身成果。

「細細粒」陳嘉佳早年轉戰內地發展，由演員轉型做吃主播，直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，其抖音帳戶擁128.8萬粉絲追蹤，人氣高企。肥嘟嘟的身型成為陳嘉佳的標記，高峰期她曾直迫300磅。

去年4月，細細粒開始減肥更明顯見成效，一年激減近80磅。眼見有成果，她持續進行減肥計劃，早前分享7天減近20磅的日誌，利用運動及控制飲食，現時體重落至200磅，比起高峰期減約100磅！

【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足

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【明星減肥】陳嘉佳做「吃播主」體重直迫300磅　細細粒一星期激減19磅晒幼腿

杭州2000呎豪宅曝光

細細粒小紅書的最新影片，公開了杭州2000呎豪宅的內部環境，原來已經住了兩年多，直言沒有人去過其香閨：「今天我想帶你參觀一下我杭州的家，還真的沒有人來過我家。」裝潢採用原米色簡約風設計，放置不少木造傢俱，感覺相當舒適。

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她自認是個有品味和文藝氣息的人，公開鏡頭後不一樣的細細粒。

她說：「住在杭州今年已是第三年了吧，然後我突然在想我從來都沒有介紹過我家是怎麼樣的，所以我突然想到我必須要介紹一下我平常的家。為什麼呢？因為你們一直在鏡頭前面也好，直播前面也好，都會覺得我是一個大大咧咧，也會覺得我是一個邋邋遢遢的人，是不是跟你平常認識的我完全不一樣。」

杭州2000呎House Tour影片曝光後，網民竟將焦點放到細細粒的瘦身成果上，大讚她瘦了幾個碼：「感覺好似瘦了好多啊」、「明顯瘦了很多，好靚女呀」、「看上去真的瘦了，希望你再瘦點，不是嫌棄你肥，是真的想你健康，加油！」如此多人為她打氣，相信細細粒一定會堅持下去。

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

【明星豪宅】陳嘉佳新西蘭獨立別墅曝光　細細粒房內做Spa自認隱形富婆

新西蘭10萬呎獨立屋

除了杭州有大屋，細細粒早在新西蘭基督城置業，擁有超過10萬呎獨立花園別墅。她曾拍片公開House Tour，大屋有兩層複式設計，內部裝潢走歐陸式時尚簡約路線。客廳放置牛皮地毯，盡顯品味，另一邊廳則放置了一張英式桌球枱，還有超大開放式廚房，邀請數十位親友來家開派對絕對沒問題！

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大屋共有4間客房，每間不同大小和設計，各有特色。而細細粒的主人房位於二樓，房內設有套廁，空間感十足，她向鏡頭透露不時在房內做spa，生活猶如貴婦一樣！而戶外花園環境幽美，細細粒間中會與友人享受燒烤樂趣。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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