【美貌逆襲】自卑日本妹課金42萬大整容　公開8個調整部位1個位最滿意

▲ 自卑日本妹課金42萬大整容，公開8個調整部位：1個位最滿意。

透過整容換來自信，你認為值得嗎？日本一名女生因外貌感到自卑，決心做一次大整容，手術後帶來的巨大改變，引來網民盛讚。

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日本一名網名為「かりん」的女生，在社交平台X（原名Twitter）大方分享整容經歷。她表示自己如今的臉是「進廠維修」多次的成果，扣除各種無法計算的項目，單就臉部的動刀就花費至少800萬日幣（約港幣42萬），自嘲整容是一場「臉部課金」。另外，かりん强調自己追求自然，所以沒有整成「蛇精臉」，她還誠意放出整容前後的素顔對比照佐證。

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公開8大調整項目 最滿意1部位

かりん毫不忌諱地公開動過刀的臉部位置，包括開眼頭、割雙眼皮、縮鼻頭、鼻中膈延長、自體耳軟骨隆鼻、臉部抽脂、舌側矯正、玻尿酸填充共8大項目。她坦言，自己在整容前最感到自卑的部位是鼻子，而整容後鼻子卻成為了她最滿意的部位。

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網民盛讚：超漂亮

かりん外貌上的驚人改變引起大批網民討論，很多人認為她的整容非常成功，形容她看起來就像女團偶像中會出現的美女成員，大讚「超可愛」、「整得很漂亮」、「鼻子超漂亮」、「佩服妳的努力」等；甚至表示花費800萬日幣能有這樣的成果完全是超值，紛紛留言諮詢更多有關整容的問題，請求かりん再加碼分享她的推薦項目。

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責任編輯：羅嘉欣