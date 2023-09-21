【癱瘓者希望】馬斯克旗下Neuralink獲准首次人體實驗　招募癱瘓者植入大腦晶片有望恢復全身活動

▲ 馬斯克旗下Neuralink獲FDA批准首次人體實驗，招癱瘓者植入大腦晶片。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink近日宣布，由公司所開發，有望為癱瘓患者帶來福音的一項無線裝置，已取得獨立審查委員會的批准，可進行首次人體實驗，現正向癱瘓患者進行招募。

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據外媒報道，Neuralink的這項新裝置主要是使用機器人透過手術將腦機介面（BCI）植入大腦控制移動意圖的區域，希望招募者能夠僅靠思想控制電腦鍵盤或滑鼠遊標。而招募的主要對象，則主要為因頸脊髓損傷或肌萎縮側索硬化症而癱瘓的人士，有關試驗將需要大約6年時間才能完成。

據現任和前任員工爆料指，該公司早些時候曾希望獲得10名患者體內植入其設備的批准，但在美國食品和藥物管理局 (FDA) 提出安全問題後，該公司正在與該機構就減少患者數量進行談判，目前尚未有定案。

而馬斯克亦在社交平台X（前名Twitter）發文指，「首位人類患者很快就會接受Neuralink設備，最終有可能恢復全身活動。從長遠來看，Neuralink希望透過將人與AI之間（以及人與人之間）的頻寬提高，在降低AI對文明的風險發揮作用。」而他在文末強調：

試想像一下，如果霍金也有這種體驗（Neuralink的裝置）。

儘管馬斯克對新技術抱有很大期望，稱技術可用以治療肥胖、自閉症、憂鬱症和精神分裂症等疾病。不過，外界卻一直對新裝置有不少擔憂，認為當中牽涉巨大風險及道德疑慮。有專家亦表示，即使BCI設備被證明對人類使用是安全的，這家新創公司仍可能需要10多年時間才能獲得其商業使用許可。

事實上，「Neuralink」公司早年便曾公開展示一個腦內被植入電腦晶片的猴子，通過晶片思想解讀，猴子竟能玩電腦遊戲，儘管該實驗引來外界不少批評。事實上Neuralink研發腦機介面，最初目標是要讓俗稱「漸凍人」患者（ALS）病患或中風後，有後遺症的肢體困難患者與人交流，因Neuralink裝置能把神經元活動轉為電腦解讀數據。

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責任編輯：羅嘉欣