【癌症殺手】女子腹痛３日揭患大腸癌腫瘤破裂　醫生列３種症狀勿死忍【附大腸癌症狀】

▲ 一名女子在腹痛3日後求醫，結果發現患上大腸癌第三期且腫瘤破裂導致腸穿孔，引發腹膜炎。

肚痛看似普遍，然而一旦忽視可導致嚴重後果。台灣有醫生分享病例，指一名女子持續腹痛3天，求醫後發現患上大腸癌第三期且腫瘤破裂，導致滿腹血水。他亦提醒民眾，如果肚痛時出現3種症狀，就有可能是腹膜炎甚至癌症所致，切勿死忍。

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台灣家庭醫學科醫生王健宇在節目《健康2.0》分享病例，表示該名女子求診時嚴重腹痛，甚至已經痛到無法挺直身體，並在問診後透露情況已持續2至3天，當日亦未有進食。

王健宇之後替她進行檢查，發現她無法躺平身體，按壓其腹部時「硬得像木板」，放手後更明顯出現反彈痛。他因此判斷女子下腹出現問題，並懷疑是腹膜炎，於是將女子轉介到新北市的醫院進行更詳細檢查。3個星期後，女子確診為大腸癌第三期，因腫瘤破裂而造成腸穿孔，繼而引發腹膜炎，整個腹腔都是血水。

他提醒民眾，一旦發現自己腹痛至需要捲縮身體、按壓時腹部呈現僵硬的狀態，並且出現反彈痛得症狀時，便有很大機會是患上腹膜炎，應該盡快求醫。

10大大腸癌症狀

台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良曾於Facebook個人專頁表示，大腸癌近年一直有年輕化趨勢。而吳耿良亦引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、瘜肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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他亦建議，有症狀者要做定期篩檢，發現的早晚直接影響大腸癌的預後。他指出，預防勝於治療，一旦有任何症狀，需要馬上接受檢查，才能夠及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

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責任編輯：羅嘉欣