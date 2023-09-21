【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生 學生震驚及不捨： 承載整個學生涯青蔥歲月

創立逾64年的玫瑰崗中學，名人輩出，如藝人張國榮、梁家輝及陳慧琳等都是校友。9月15日，學校突然宣布在2025至2026學年結束後，停辦中學部。停辦消息引起各方關注，近日有位即將畢業的學生在IG發文，稱對事件感到震驚及不捨，直言學校承載整個學生涯青蔥歲月。

一位於玫瑰崗中學即將畢業的學生，在IG群組「schools.secrets」開PO發文，寫道︰「我校將面臨殺校！9月15日六點半收到學校通知︰由於收生不足及財政等因素，決定將於25/26停辦。我哋成班人完全震驚咗，事前少少資訊都冇透露過。」

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由於消息來得太突然，學校上下都沒有心理準備，「面臨殺校影響嘅唔但只係學生，更係老師、校工、行政人員等…. 點解可以一聲令下，就即刻摧毁晒所有嘢，仲有我哋學校今年收咗好多內地同埋非本地插班生，收生充足，你叫個班插班生同F1仔點算。」

他認為校方這個決定全因利益所在，與辦學初衷背道而馳，又稱玫瑰崗中學是以天主教為本，他認為應秉承住天父嘅教誨信、望、愛，但事實卻令他失望。

▲ 一位於玫瑰崗中學即將畢業的學生，在IG斥殺校決定背離辦學初衷。

雖然對殺校決定不滿，但學生憶述自己由不喜歡到愛學校，真情流露︰「老實講，我之前F1本來都唔係幾鍾意我哋學校，外界亦對我哋中學部印象差。但當我一直讀上去一年兩年就嚟畢業嘅時候，先發現原來我哋學校真係好好。我哋雖然唔係啲乜名校高材生，但係我哋都好有火！同學未必會專注係學業但係都會為咗自己嘅未來出路而奮鬥，老師們亦都好熱心咁樣幫我哋規劃將來路向。或者我哋當中真係有啲害群之馬，但我哋學校絕大多數同學都係品行端正，善良嘅人。何況今年dse 成績亦都唔算差，當以為可以搣走外界俾我哋啲標籤時，學校竟然要停辦……」



他感性道出︰

玫記承載着我整個中學生涯嘅青蔥歲月，雖然我成日都好憎行嗰條斜坡，更誓言要讀chem 將佢炸裂夷平，但係當佢冇嘅時候我變得好忐忑不安， 原來我真係好愛呢個家……

天主教校開設西班牙語課

玫瑰崗中學創辦於1959年，屬天主教男女津貼中學。據中學概覽資料顯示，該校2022-23年度，中一至中二各設3班，中四至中六各設4班。建基於學校獨特的西班牙文化，中一至中三級開設西班牙語課，中四及中五級亦開設西班牙語選修科，供學生選擇。

該校位於半山司徒拔道，佔地1.4萬平方米。校園設有31間課室、圖書館、5個籃球場，以及27個特別室，包括3間電腦室、2間視藝室、7間實驗室等。另外，新落成7層高新翼校舍設施完備，設有演講廳、電腦室、音樂室、舞蹈排練室、學生活動室、健身室等，還有兩間食堂。

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玫瑰崗中學創校64年來，出產眾多名人明星，演藝圈方面有張國榮、梁家輝、鍾鎮濤、翁美玲、陳慧琳、郭可盈、蔡卓妍（阿Sa）、王敏奕、朱慧敏、周國賢、吳日言、劉雅麗、梁祖堯、林奕華等；新聞界校友包括伍家謙、羅若安，立法會議員容海恩也是舊生。

幼小原址併入私校道爾頓

玫瑰崗學校辦學團體道明會與道爾頓基金會昨日（15日）發出新聞稿，公布玫瑰崗中學明年起不再取錄新生，除高中生可讀至畢業外，現屆初中生將就讀至2025/26學年，完成中三後由教育局安排轉往其他資助中學升讀中四。

至於屬私校的玫瑰崗學校及玫瑰崗幼稚園將於2024/25學年，由道爾頓學校接辦，並與道爾頓小學及幼稚園合併。該校已落實在玫瑰崗現址擴展私立中學國際部，故不會接辦玫瑰崗中學；中小幼結龍後擬命名為「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」。

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