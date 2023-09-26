【國慶優惠】10.1國慶全港優惠大檢閱　半價戲票+免費搭車+逾千食肆提供折扣

▲ 10月1日國慶全港多處提供優惠，包括半價戲票及免費搭車搭船等。（香港經濟日報資料圖片）

為慶祝十一國慶，暌違多年的國慶煙花匯演再於維港上空盛放，政府亦加推多項活動及優惠，包括戲飛半價、免費乘搭多種交通工具、逾千間食肆提供折扣優惠等，實行來個全民同賀國慶。

在休閒娛樂方面，國慶當天全港逾60間戲院戲票半價發售。搵唔啱心水電影，又可選擇到康文署旗下設施出身汗，絕大部分室內、外康樂設施，以及大部分泳池均免費開放使用。想靜態一點，可以到科學館常設展覽、專題展覽，或太空館常設展覽免費參觀；想親親大自然，也可去濕地公園免費參觀。而本月底至10月初，市民可免費享用「活化歷史建築夥伴計畫」的額外導賞團及工作坊，包括藍屋及香港新聞博物館等。

最新影片推介

休閒娛樂

1. 全港逾60間戲院半價發售戲票

2. 康文署室內、外康樂設施免費開放使用

3. 絕大部分公眾泳池免費開放

4. 科學館常設展覽及專題展覽、太空館常設展覽免費開放參觀

5. 濕地公園免費開放

6. 9月尾至10月初，免費享用「活化歷史建築夥伴計畫」的額外導賞團及工作坊，包括藍屋及香港新聞博物館等

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飲食購物優惠

民以食為天，今次飲食購物方面，逾千間食肆的指定餐飲菜色提供折扣優惠；食環署轄下兩個街市，以及油塘大本營商場推出購物優惠；而國慶當天至10月7日，「本地魚菜直送」網店及荃灣實體店購買指定產品可享74折優惠。而國慶一連兩天，環保署轄下「綠在區區」回收點可獲6倍或額外「綠綠賞」積分。

1. 逾千間食肆的指定餐飲菜式提供折扣優惠

2. 多個商場街市、包括食環署轄下兩個街市及房委會旗的油塘大本營均有購物優惠

3. 10月1日至7日「本地魚菜直送」網店及荃灣實體店指定產品可享74折優惠

4. 10月1日至2日環保署轄下「綠在區區」回收或參與廚餘回收可獲6倍或額外「綠綠賞」積分

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交通優惠

交通優惠方面，全港市民可免費乘搭電車、輕鐵、港鐵、巴士及兩條渡輪航線，包括天星小輪尖沙咀至灣仔線，以及富裕小輪之北角至啟德至觀塘線。小童八達通的乘客可免費乘搭港鐵東鐵服務，包括本地鐵路線及羅湖、落馬洲過境服務；持小童八達通的乘客當日亦可免費乘搭九巴及龍運日間路線。

1. 免費乘搭電車、輕鐵、港鐵、巴士

2. 免費乘搭多條渡輪航線，包括天星小輪尖沙咀至灣仔線，以及富裕小輪之北角至啟德至觀塘線

3. 持小童八達通的乘客可免費乘搭港鐵東鐵服務，包括本地鐵路線及東鐵過境線服務

4. 持小童八達通的乘客可免費乘搭九巴及龍運日間路線

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責任編輯︰王明芳