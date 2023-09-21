【息影女星】51歲鄭艷麗病情轉差入院兩星期 曾患厭食症入ICU：幾時先可出院
90年代曾拍過多齣三級片的女星鄭艷麗，早已息影多年，2020年6月她自爆患上厭食症，體重跌至90多磅，更一度被送往深切治療部（ICU）。
【息影艷星】52歲鄭艷麗近況曝光 透露因病每日放工狂嘔難搵工
留院逾兩周
病情反覆的鄭艷麗近年多次被送院治理，本周初再度入院的鄭艷麗昨晚（9月21日）於社交平台發文，再度引來網民關注！
鄭艷麗於社交平台上載一張病榻照，只見病床旁邊有一部血壓機，另外還有一些吊鹽水的儀器，留院兩周的鄭艷麗狂呻：「唉，我要幾時先可以出院啊？ 已經住咗好耐。」
網民也留言為鄭艷麗打氣：「敬請遵從醫生安排， 欲速則不達！」、「加油互勉，自在人生，健康最重要」等。
受病魔折磨的鄭艷麗，由於無法每天正常上班以致頻頻轉工，直至今年3月，她終於遇到好老闆可重投職場。
可惜近日身體情況轉差，經常要留在家甚或入院治療，本月7日自揭再被病魔纏身：「啱啱嘅星期日又到過咗死去活來嘅一天」，其後又呻「我唔知可以撐幾耐」，情況令人憂慮。
鄭艷麗飽受病魔折磨身體轉差 自揭近況無奈稱：我唔知可以撐幾耐
無悔拍過三級片
鄭艷麗於1989年參加「銀河新星比賽」贏得女主角組冠軍而加入TVB，期間曾演出《俠客行》跟梁朝偉合作，但只拍過幾套劇便離巢。
後來她在電影《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》和《滅門慘案II借種》有大膽演出，亦曾拍過性感寫真，雖被指艷星，但她表示沒有後悔。
2014年，她被傳媒拍到在快餐店做清潔工和收銀員，鄭艷麗坦承因要生活，故應徵快餐店夜更職位，負責清潔店舖。
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撰文 : TOPick柴犬出動