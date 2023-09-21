【人工智能】兒子病魔折磨3年尋17名醫生不果　母親無奈求助ChatGPT成功診斷

科技日益進步，人工智能可惠及人類的福祉難以想像之大。美國一名4歲小孩飽受疼痛折磨3年，其間訪尋名醫均找不到原因，在極其無助的情況下，其母親把他的一切狀況資料都輸入ChatGPT，最終得出了一個答案而對症下藥，小孩得以漸漸康復。AI 「醫生」的能耐，令一眾網友嘖嘖稱奇！

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綜合媒體《TODAY》及其他外媒報導，該名小孩名Alex，他的母親名Courtney。故事的起源在3年前，Courtney為兩名小孩買了一個跳彈床，不久後，Alex的身體便出現了疼痛感。自此，便開始了長達3年的尋醫生涯。

Courtney憶述，當時兒子有磨牙的行為，所以她先帶Alex去看牙醫，對方認為應該去看專門治療氣道阻塞的正牙醫生，後者給出的判斷是要在Alex的上顎中放置了一個擴張器以改善他的睡眠。

以為一切有好轉時，Courtney發現Alex沒有長高的問題，帶去了看兒科醫生，然後再拜會了物理治療師。但其實，當時Alex的疼痛問題完全沒有改善，而且更越發嚴重；隨後，Alex也去求診過一位神經科醫生、耳鼻喉科醫生、一名新的兒科醫生、一名兒科內科醫生、一名成人內科醫生、一名肌肉骨骼醫生等。前前後後，他們共求診了17名醫生。

Courtney氣餒地表示，不論看了多少位醫生，他們只會解決屬於他們自己專業領域的問題，而不是對症下藥，

沒有人願意解決更大的問題。沒有人會給你任何關於診斷結果可能性的線索。

萬念俱灰下，Courtney抱著「一試無壞」的心態，把所有有關兒子病症的資料包括磁力共振掃描（MRI）報告內容等都一一輸入ChatGPT，當中她更把Alex的一個活動細節「未能盤腿坐」特別記註在內。「診斷」結果出來了，是一種「脊髓栓系綜合症」（tethered cord syndrome, TCS）的病。

Courtney隨後加入了一個有關該症的Facebook群組，一番研究下，她發現這些患病兒童的症狀與Alex甚為相似。一切似在黑暗中初現曙光，她們隨即拜訪了一名神經外科醫生，而對方看了Alex的MRI後，得出了與ChatGPT吻合的結果。尋醫多年的身心疲累，Courtney在當下得到解放，她形容聽到診斷的一刻是

如釋重負、得到證實、對兒子的未來感到興奮。

Alex在今年的夏天接受了脊髓栓系手術，目前正在康復中。雖然辛苦多年，但身為一名母親，Courtney認為一切都是值得的，

沒有人能為你把這些分支、碎點聯繫起來。你必須成為你孩子的擁護者。

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責任編輯︰王明芳