【那年盛夏我們綻放如花】陳健朗首執導拍劇珍惜緣份　導演感激團隊盼新演員被看見

▲ ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》導演陳健朗撰文分享感受。

被喻為神劇的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》於上周播畢，劇集仍然吸引大家討論，亦有不少觀眾表示要二刷或三刷劇集，可見熱潮未有減退。

除了一眾演員獲讚外，幕後的付出亦應記一功，在平行世界客串當紅明星的陳健朗為劇集導演，首度拍劇的他於IG撰寫長文抒發個人感受。

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導演珍惜緣份

陳健朗分享劇集花絮照，並寫道：

那年盛夏的一期一會

或許是緣份使然，或許是同類相求。

珍惜大家這次遇上的機會，可一不可再！ 記得開初，月戲言話我成日唔覆佢信息，所以寫左《已讀不回死全家》。事後，當然知道，佢都只不過係講下，睇完本書之後，即刻覺得懸疑推理尼種類型可以試下。 拎住個故仔，有諗過將佢變成電影，但當然起步期間困難重重。搞咗一年半載，都無乜起息，以為胎死腹中。輾轉之間，遇上監制Debbie，同時Viu 又招募緊劇集項目。既然係咁，不如試吓用劇集既篇幅去講故仔，每個角色又可以有足夠時間去發展同著墨。《那年盛夏綻放如花》就係咁樣開始。

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有限資源追世界標準

他希望將新鮮感帶給本地影視圈，

坦白講，自己都唔算成日睇港劇，多數都係OTT搵野睇。諗番，自己腦海植入左一種想法—港劇來來去去都係咁，好似冇乜興奮感。既然係咁，就不如，將已讀不回拍岀來，比啲新鮮感自己同觀眾。雖然呢種題材，喺其他國家已經屢見不鮮，但香港又的確好似好少有。 當劇集項目green light，但未進入Production 階段前，都預視到過程會非常艱辛。資源緊絀，不是一個藉口。如何用極有限的資源去追到World Standard 才是一個學問。因為，從來都不是以Hong Kong Standard 去比較。幸好，團隊的每一位都是有心有火的人。大家都有同一信念，就是— 將石頭扔進久久未有漣漪的池水當中。

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感激團隊挑戰自己

導演感激每一位幕前及幕後的隊友，

辛苦團隊的每一位同事！導演組、美術組、攝影燈光組、製片組、收音組、後期特效、後期混音、剪接、配樂的每一位！抱歉不能逐一文字致謝，我愛你們！ 當然回頭看作品，自己都有好唔滿意及有沙石嘅地方。有時都會想搵藉口，大佬一日十幾場群戲，個腦都開始function唔到。無既，有限資源之下，訓練吓自己導演嘅能力。為將來多啲資源嘅情況下，打定個功底。

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盼新演員被看見

陳健朗除了是一名導演外，同時也是一名演員，他認為：

另外，作為演員身份的我都會有對casting既憧憬。既然，製作資源及時間緊絀，前期喺演員方面更加要付出時間，令新演員能夠從容地表現自己。而找到對的演員，對我來講，成個戲其實已經成功咗一半。好高興今次花大量時間做casting同安排acting class 係冇白費心機。統一整體的戲劇觀念，讓多啲人見到香港新演員的可塑性！大家要加油！

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