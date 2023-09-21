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【你好，我的大夫劇透】何廣沛為鸚鵡推拿治病　中醫師拆解為寵物診治風險

休閒消費 12:11 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《你好，我的大夫》

由蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧等主演的《你好，我的大夫》，日前一集講到何廣沛和游嘉欣答應為一頭鸚鵡應診，並用推拿法幫助抒援其消化毛病，劇情有討論到本港註冊中醫是否有資格為動物作診治，真實的中醫師又會否為動物應診呢?

在《我的大夫》劇情中，提及中醫有動物療法，明朝有講述獸醫的書籍及給動物的中草藥方，現代中也有動物會接受針灸，但當中也提及，香港的執業中醫師，只可以治人，不可以治動物，除非是兼有獸醫執照，否則就可能違法。

最後，何廣沛並沒有為動物作治療，只教主人幫寵物推拿足三里位置，幫助調理脾胃。

何廣沛和游嘉欣答應為一頭鸚鵡應診

寵物中醫

約在十年前，坊間確曾流行「寵物中醫」，而應診的中醫，只憑主人從獸醫的報告診症來開藥，未有直接接觸動物，故未算觸法《獸醫註冊條例》法例。

不過此舉存在灰色地帶，為動物應診的中醫，因不是註冊獸醫，故不屬本港註冊獸醫的獸醫管理局的監管，如果動物出現醫療事故，主人要追討責任和損失相當困難。愛護動物協會亦強調，應診中醫沒有醫治動物的知識，故只可醫人，不能開藥給動物。

現任註冊中醫師徐澤昌博士受訪表示，本地的執業中醫是只能醫人，不能治療動物。「動物和人類身上都有穴位，有些身體上的反應點也相同，我也聽過有貓狗或馬匹都曾接受針灸，刺激穴道來紓緩病情，不過自己或認識的中醫師，都未曾醫治動物。」

他強調若遇上有客人要求為動物應診，他會斷然拒絕。「一來自己不是這個範疇，二來這是屬於獸醫的範疇，我會建議客人可另尋適當的獸醫治理。」

本地的執業中醫是只能醫人，不能治療動物。

徐醫師亦指出，註冊獸醫是否會贊同或採用中藥治理，就視乎該獸醫本身有否再進修相關知識。「例如中醫為人醫治，都分不同流派，如傷寒派、火神派，至於會採用甚麼流派，便看那中醫擅長哪一種流派和技術。」

最新影片：張盈悅專訪

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記者:陳家昌

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你好，我的大夫 何廣沛 蔡思貝 中醫師 獸醫 中醫 鸚鵡

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