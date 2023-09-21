【小一適應】小一兒子寫家課冊變無字天書　考起港爸︰聽日佢就俾人寫欠交

▲ 中文科補習名師張欣欣的小一兒子寫家課冊變無字天書。

9月新學年開學至今近一個月，升上小一的新生需時適應，抄寫家課冊、默書等都是挑戰。中文科補習名師張欣欣日前就分享，其就讀小一的兒子寫家課冊變無字天書，令他大惑不解，擔心他欠交功課，結果卻出乎意料。

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張欣欣育有一對8歲的女兒和6歲的兒子，他昨日（20日）在facebook發帖，表示兒子升上小一幾個星期的情況︰

首先，家課冊成日無家課；就算有寫字，都係若隱若現，似有還無嗰隻……

他也分享父子有趣的對話，當他問兒子為何幾日都無功課，這個6歲小朋友的回應令人捧腹大笑︰

真係無功課，你唔係返學嗰個，你唔明㗎，我先係呀嘛！

爸爸慨嘆「聽日佢就會俾人寫欠交」，兒子又指「我真係交咗㗎啦，唔係欠㗎。寫欠交唔等於欠……」爸爸只覺得兒子的說法「好玄」。

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以為欠交功課 結果出乎意料

到兒子難得在家課冊寫下東西，其中有功課要求畫畫並寫字描述，兒子卻說「淨係畫畫得㗎啦，唔使寫字㗎」。張欣欣要兒子寫少少，但他堅決不寫，這次爸爸做好心理準備，「預佢欠交，等佢衰一次就得」。過兩天，功課派回來，獲得老師一個「good」，原來功課最終有寫字。兒子妙語如珠，「我講咗交功課前寫就得㗎啦，你有無心聽我講嘢？」爸爸只好苦笑。

之後兒子獲派一份奪A的勞作，放在桌上，這次張欣欣似乎明白了甚麼。他寫道︰

打開本無字天書家課冊，佢望下，竟然拎到份功課出嚟做！

兒子接著說，「爹啲，上次我哋父子合作做勞作好好，以後我哋咩都一齊」，又一邊寫字一邊說「一齊做功課、一齊打波、一齊旅行……」。爸爸聽著很是感動，笑言「兒啊，無論你之後點，家課冊無字又好，講嘢幾玄都好，欠缺什麼都好；你都是爸爸最愛的，永遠都對你不離不棄」。

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責任編輯︰駱秀玲