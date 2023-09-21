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【機票優惠】港航推飛日本機票優惠　香港飛沖繩來回連稅$1,458起

社會 12:13 2023/09/21

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

港航推飛日本機票優惠，香港飛沖繩來回連稅$1,458起。（資料圖片）

香港航空推出飛日本機票優惠，香港飛沖繩來回連稅$1,458起（包1件7kg手提行李），20kg寄艙行李來回連稅$1,678起、30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$1,748起。出發日期由即日至10月31日。訂票即看：【下一頁

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記者：黃穎津

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