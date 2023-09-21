【機票優惠】港航推飛日本機票優惠 香港飛沖繩來回連稅$1,458起
社會 12:13 2023/09/21
香港航空推出飛日本機票優惠，香港飛沖繩來回連稅$1,458起（包1件7kg手提行李），20kg寄艙行李來回連稅$1,678起、30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$1,748起。出發日期由即日至10月31日。訂票即看：【下一頁】
去程：
- HX676 07:15-11:00：9月25,26日、10月3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28日
- HX682 07:25-11:00：10月29,30,31日
- HX658 11:15-15:00：9月25,26日、10月4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,28,29,30,31日
回程：
- HX679 12:00-13:45：9月27,29,30日、10月1,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,27日
- HX681 12:00-13:45：10月29,30,31日、11月1,2,3,4,5,6,7日
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記者：黃穎津