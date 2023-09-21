  • 33°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】深圳羅湖新商場KK TIME佔地10萬平方米包羅萬有 推港人專屬消費每日$200消費券

親子好去處 13:41 2023/09/21

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

深圳新開的KK TIME商場，交通及地段非常方便，KK TIME位於深圳羅湖水貝，佔地10萬平方米，更以「美好生活聚場」為定位，而商場鄰近60萬平方米的市級洪湖公園，乘坐深圳地鐵3號綫(水貝站)和7號綫(洪湖綫)交匯！新張期內港人專享消費券，每日最多可領200元！

最新影片推介：

靚太安樂窩

KK TIME已於9月8日正式開業，商場共有6層，分為地面四層、地下兩層，以「美好生活聚場」為定位，並圍繞6大主題：賞味、潮流、歡樂、臻尚、趣玩、悅享。集珠寶、文化、藝術於一身的商場，內裡設有很多世界各地特色的食肆，一站式玩樂親子品牌MELANDCLUB 羅湖首家旗艦店、高端運動空間品質優健身精品、中影天川國際影城深圳首家旗艦店、室內游樂品牌星際傳奇、Starbucks臻選+寵物友好型雙概念店等等，亦會定期舉辦藝術展覽，又鄰近60萬平方米的市級洪湖公園，適合一家大細去玩。

港人必吃海鮮的「79號漁船」。(網上圖片)

食肆林立

KK TIME 集多間人氣食肆，有齊港人喜愛的太二酸菜魚、79漁船、人氣杭州菜外婆家、烤魚專門店爐魚、椰子雞潤園四季、奈雪的茶、喜茶等，真係想食乜都有。

點擊圖片放大
+10
+9

港人專屬 每日派200元優惠券

KK TIME新張期內特別推出「港友專享」優惠，即日起至10月7日期間，顧客持「香港身份證」、「港澳居民來往內地通行證」，可到商場L1客服台註冊成為會員，即可領取200元消費券，每人每日限領一次。

消費券分為3張，內容如下；

  • 50元餐飲消費券 (到店消費金額滿人民幣200元即減人民幣50元)
  • 50元零售消費券 (到店消費金額滿人民幣500元即減人民幣50元)
  • 100元餐飲消費券 (到店消費金額滿人民幣1,000元即減人民幣100元)

可使用消費券的餐飲品牌包括：

凱樂里冰室、良品鋪子、安佳堂、樂宴、外婆家、爐魚、79號漁船、居竹潮汕菜、蛙來噠

可使用消費券的零售品牌包括：

眼鏡88、THE NORTH FACE、比華利保羅、MC. CHOICE、 ZERO、九牧王、SIEGO西蔻 、KlKC、emu、綿棉麻譯、曬道、JOSINY卓詩尼、紫涵、迴力

消費券於領取後7天內有效

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【親子好去處】體驗漁民生活海洋生態探秘 李漫芬母女玩住學文化及保育
17:25 2023/08/25
【親子好去處】體驗漁民生活海洋生態探秘 李漫芬母女玩住學文化及保育
【親子好去處】直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩
19:14 2023/08/30
【親子好去處】直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩
【親子好去處】沙田恐龍公園快閃派對送限量禮物　近距離拍照贏取優先入園名額
17:08 2023/09/14
【親子好去處】沙田恐龍公園快閃派對送限量禮物　近距離拍照贏取優先入園名額

你可能感興趣

【親子好去處】體驗漁民生活海洋生態探秘 李漫芬母女玩住學文化及保育
17:25 2023/08/25
【親子好去處】體驗漁民生活海洋生態探秘 李漫芬母女玩住學文化及保育
【親子好去處】直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩
19:14 2023/08/30
【親子好去處】直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩
【親子好去處】沙田恐龍公園快閃派對送限量禮物　近距離拍照贏取優先入園名額
17:08 2023/09/14
【親子好去處】沙田恐龍公園快閃派對送限量禮物　近距離拍照贏取優先入園名額
家庭關係 親子活動 網絡熱話 好去處 時裝服飾 餐廳情報 家品 美食 羅湖 商場

最高瀏覽

【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
18:09 2023/09/15
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩