  • 32°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 17:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】洪水橋地盤男工遭巨型零件擊斃　房協向家屬發放30萬撫恤金

社會 16:57 2023/09/21

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

洪水橋地盤石屎高處墮下，男工遭擊中當場不治。（曾秋文攝）

洪水橋發生奪命工業意外。今日（21日）上午11時30分，洪水橋洪平路一個建築中的地盤，一塊1米乘2米的硬物突然從高處墮下，一名工人走避不及被壓中。

TOPick診症室

消防及救護員到場，惜男工人當場傷重不治。警方正調查意外原因。初步調查指，死者為一名司機，在地面被墮下的重型車輛運載預製件擊中。

勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

據了解，涉案地盤為房協洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨第一期甲地盤。房協對事件深表關注和難過，向事件中的死者家屬致以深切慰問，並將會向家屬發放一筆過港幣30萬元的撫恤金。

房協表示意外與「組裝合成」建築法無關，現正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。事件中的地盤屬資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2024年落成，提供約300個單位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【港鐵故障】坑口站一度訊號故障　寶琳站排隊乘客迫爆月台
今日 09:23
【港鐵故障】坑口站一度訊號故障　寶琳站排隊乘客迫爆月台
【港鐵偷拍】九龍塘站19歲少女遭偷拍　29歲色狼被捕
今日 09:27
【港鐵偷拍】九龍塘站19歲少女遭偷拍　29歲色狼被捕
【天氣報告】今日大致天晴局部地區有驟雨　高溫觸發驟雨雷暴影響廣東
今日 10:39
【天氣報告】今日大致天晴局部地區有驟雨　高溫觸發驟雨雷暴影響廣東
【警長詐騙】涉騙「遮仔會」16.5萬貸款警長囚3個月　官指因奢華生活及賭博需承擔後果
今日 10:57
【警長詐騙】涉騙「遮仔會」16.5萬貸款警長囚3個月　官指因奢華生活及賭博需承擔後果

你可能感興趣

【港鐵故障】坑口站一度訊號故障　寶琳站排隊乘客迫爆月台
今日 09:23
【港鐵故障】坑口站一度訊號故障　寶琳站排隊乘客迫爆月台
【港鐵偷拍】九龍塘站19歲少女遭偷拍　29歲色狼被捕
今日 09:27
【港鐵偷拍】九龍塘站19歲少女遭偷拍　29歲色狼被捕
【天氣報告】今日大致天晴局部地區有驟雨　高溫觸發驟雨雷暴影響廣東
今日 10:39
【天氣報告】今日大致天晴局部地區有驟雨　高溫觸發驟雨雷暴影響廣東
工業意外 洪水橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
18:09 2023/09/15
【夫妻關係】心理學家研究4萬對夫妻　揭成功伴侶永不做一件事
【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者　單親家庭長大被母親錫到燶
17:36 2023/09/20
【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者　單親家庭長大被母親錫到燶