【工業意外】洪水橋地盤男工遭石屎預製件擊斃　房協向家屬發放30萬撫恤金

▲ 洪水橋地盤石屎高處墮下，男工遭擊中當場不治。（曾秋文攝）

洪水橋發生奪命工業意外。今日（21日）上午11時30分，洪水橋洪平路一個建築中的地盤，一塊17米乘1米乘1.6米，重約三噸的石屎預製件突然從高處墮下，一名工人走避不及被壓中。

消防及救護員到場，惜男工人當場傷重不治。警方正調查意外原因。初步調查指，死者為一名司機，在地面被墮下的重型車輛運載預製件擊中。

勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

據了解，涉案地盤為房協洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨第一期甲地盤。房協對事件深表關注和難過，向事件中的死者家屬致以深切慰問，並將會向家屬發放一筆過港幣30萬元的撫恤金。

房協表示意外與「組裝合成」建築法無關，現正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。事件中的地盤屬資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2024年落成，提供約300個單位。

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記者：曾秋文