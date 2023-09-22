【熱門幼稚園推介】  雅士圖國際幼稚園 學生屢創佳績  雅士圖今年持續優化高效語文課程　提供創新學習體驗　學生升小成績優異

多數家長不知道如何為孩子選擇一所優質幼稚園，當中雅士圖國際幼稚園暨幼兒園(下稱：雅士圖)近年備受一眾爸媽歡迎，除大部分畢業生能升讀一線直資私校及國際學校外，該校推行多元化的校本課程和活動，為學生奠下鞏固學習基礎，建立學生自信與潛能。

穩固校本課程 自製教材和教具

雅士圖教學強調奠定學生的兩文三語基礎，幼稚園設有兩文三語班和國際英普班。學校擁有經驗豐富的教學團隊，設計高效能的校本課程，讓學生學有所得。在課程框架上，老師著重低年級學生的在知識、技能和態度方面打好基礎：以五感、圖像法，情景遊戲、角色扮演、唱歌等形象化形式配合教學；而高年級學生多推行分享閱讀、對話演講、以主題模式讓學生學習不同主題的語彙和應用所學，訓練高階思維能力。

雅士圖深明操練死背的學習方式未必適用於所有學生，因此，雅士圖會按主題派發由經驗豐富教學團隊親自編製的教材回家，這些學習教材都是專為幼稚園學生學習特質而訂。同時，學校九成以上校本練習亦能配合校本點讀筆，打造成一套完善的學習教材，深入淺出引導小朋友主動學習，同時逐步提升他們寫作、閱讀、詞彙運用等能力。

採索實踐學習體驗 隨時學隨處學

學校採用主題式教學，因此每個主題也會安排學生參與體驗學習活動，讓學生透過多元感官教學模式，加深對知識的掌握。雅士圖安排不同年級學生前往餐廳、書店、餅店、鞋店等進行真實學習體驗，讓學生在不同的學習場境中，潛移默化認識不同主題的知識、訓練口語聆聽能力。

建立學生自信與潛能 學生學術才藝雙料創佳績

除了豐富多采活動體驗外，學校亦會帶領學生參與大型活動表演，如:電視台、利東街、中環街市、零碳天地等，讓學生獲得寶貴的學習經驗。當中本校學生更曾出席新城電台節目的實地錄音，分享日常上學趣事呢！

學校提供逾30個不同類型多元智能學習班讓學生自由參與，發展各方面的潛能。學校同時聘任導師專門教授學生劍擊、跆拳道等，接受有系統訓練，讓他們進一步發揮潛能：在不同的學術和體藝比賽中屢獲殊榮。

過往，雅士圖學生更喜獲多項香港以及國際公開賽的獎項。當中，胡皓林同學更代表香港隊出賽，嚢括國際賽事IMWiC 2023金獎 以及 另一項出色的國際數學和科學競賽SIMSO 「World Champion」殊榮。

校本多元資優培訓 培養學生解難創新

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園在K3 推行IB國際文憑模式的探究課程，並計劃將編程納入高年級課程當中。胡善盈校監本身亦是IB國際文憑試的專家，現時擔任優才書院的顧問成員及李寶椿聯合世界書院的IP PP面試官。

胡善盈校監表示：「每個學生也擁有不同的天賦潛能，學校強調學生透過實踐方式，親身動手去發現和解決問題，有助發揮他們的多元潛能。過程中，我們引導學生多角度思考討論問題，以動手做的方式等從小鍛鍊他們邏輯及多元化思維，培養解難能力及社交技巧，從而建立幼兒的自信，啓廸創新思維。」

雅士圖以富挑戰性學習活動啟發學生的天賦潛能，讓他們的才華得以顯露。在下午班課堂加長課時，同時滲入八大多元智能元素，每天加設創意藝術/音樂、生活解難及表達技巧、團隊合作、數學推理、會話/認字/聆聽技巧課程，全面發展學生終生學習技能。

英語水平高入學競爭大 打好語文根基

「雙語/三語課程是我們的一大優勢。」胡善盈校監表示學校設有兩種學制，分別為2至6歲孩童提供兩文三語課程（英語、普通話、粵語）及國際班（英語、普通話），每一班均設英語外籍老師或專業中文及普通話老師，中英語課時各佔一半，各級英文科皆有部分環節採用小組授課，並由外籍英語班主任任教，加強學習英語的語言環境。這種課程設計旨在培育學生中英雙語能力，打好穩固的語文基礎。

▲ 直資私立學校為雅士圖家長舉辦簡介會，小學校長講解學校特色及報讀小學需要注意事項。

完善升學支援配套 一對一關顧學生升學需要

由於一些熱門英文小學會為雅士圖舉行簡介會，加上學生英語能力優秀，大部分學生每年都能夠成功銜接一線直資私校及國際學校。根據2022-23 年度資料，學生主要入讀的國際學校包括哈羅香港國際學校、香港加拿大國際學校、弘立書院等，直資及私立小學則包括拔萃女小學、拔萃男書院附屬小學、英華小學、聖士提反書院附屬小學等。另有學生選擇本地官立或津貼小學，包括聖若瑟小學、天神嘉諾撒學校等。今年兩間100%直升英文中學的熱門小學，保良局陳守仁小學和聖方濟各英文小學的錄取率就高達達10.5% 和 42.1%，證明學校學生的語文和學術能力備受肯定。

▲ 除了學校簡介會及校園參觀活動，部份直資私立學校更為雅士圖高年級學生舉辦小一學習體驗活動。

展望未來，胡校監仍然希望走在前線教學，凡事親力親為！「學校需要全面了解不同學生的特質和需要，除了課程上亦要貫穿升小面試與銜接內容，提供免費升小基礎訓練外，亦會為學生升學做好準備外，同時會逐一了解每個家庭所需，讓家長了解不同小學的辦學理念是否適合子女的性格及未來的發展。」

▲ 雅士圖與多間擁有同樣教育理念的直資、私立、國際小學保持友好關係，經常舉辦彼此探訪和交流活動。

Aristle International Kindergarten and Nursery

2024-2025 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2023-2024 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2021-2023 小一升學結果：https://www.aik.edu.hk/apply-online

「校監隨筆」網誌：https://www.facebook.com/mswuschool

校園參觀：WhatsApp 6689 6165

學校電話：2323 2982

學校地址：九龍太子大埔道22及26號翠峰28地下及1樓 （彌敦道與界限街交界）

學校現有校車線：深井荃灣青衣線／長沙灣荔枝角線／荔景葵涌大窩口線／油尖旺大角咀線／何文田紅勘土瓜灣線／ 石硤尾九龍塘畢架山線／九龍城油塘東九龍線／將軍澳線／大圍沙田馬鞍山線