【拖欠薪金】涉拖欠球員約236萬薪金　愉園及前班主擬認罪已籌款償還欠薪

▲ 愉園前班主陳志實今出庭應訊。（陳曉欣攝）

香港老牌球會愉園前班主陳志實，涉拖欠球員逾236萬元薪金，陳與其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控沒有在到期日內付給工資、沒有在僱傭合約完成時支付工資等共48項傳票控罪，案件今（21日）於觀塘裁判法院再提訊。辯方表示已籌款償還欠薪，並已陸續聯絡球員取回欠薪，有球員願意為被告寫求情信，並透露被告擬認罪，申請押後案件至10月19日獲批。

被告為陳志實及愉園足球俱樂部有限公司，代表律師今表示，被告早前籌錢償還欠薪，昨晚已陸續聯絡涉案球員還款，並向控方提供收據證明。辯方透露被告擬認罪，有球員願意寫求情信，因此申請押後案件4周。暫委裁判官張浚軒將案件押後至10月19日再訊

陳被控共24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

陳亦以愉園足球俱樂部的董事身份應訊，愉園足球俱樂部亦被控24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資及9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

控罪指，兩名被告分別沒有在其僱員的偏傭合約完成之日，或工資期完結的最後1日，或按勞資審裁處的判令作出付款。傳票涉及10名球員，包括Silva Da Silva Luciano、曾至孝、屠俊翹、黃浩然、張俊軒、黃智康、譚德鏗、許家銓、Severo Burkatt Mikael及余嘉瑋，涉款約236萬。

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記者：陳曉欣