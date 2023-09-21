【超市大搜查】食麵包搽果醬花生醬好邪惡？　營養師推介15款較健康麵包醬

▲ 營養師推介15款較健康麵包醬。

不少人吃麵包時都喜歡搽果醬、花生醬，然而很多麵包抹醬都添加了大量糖分，熱量、脂肪含量亦不低，對減肥人士而言十分邪惡。「尚營坊營養師團隊」最近推介了15款相對較健康的抹醬，並分享了選購貼士，避開致肥陷阱。

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尚營坊營養師團隊於Facebook專頁推薦了15款麵包抹醬，包括4款無糖果醬、3款無添加糖花生醬，以及8款花生醬粉。點擊下圖看每款的營養資料：

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尚營坊營養師提醒，購買麵包抹醬時，可先留意包裝上的營養標籤，盡量挑選一些無添加油、鹽、糖的抹醬。

而除了常見的果醬、花生醬，另一個較健康的選擇就是花生醬粉。粉狀花生醬是由烤過的花生，再壓榨走內裡天然的油分，然後再將花生磨成細粉製成，故脂肪含量較低。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊