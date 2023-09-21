【親子好去處】親親大埔蝶豆花園　探望稀有剛出世黑鼻羊B女

中秋假期將至，各位家長又要傷腦筋為小朋友安排節目了，不如一齊親親大自然，既可以親子樂又令小朋友玩得開心，位於大埔的蝶豆花園絕對是本地一日遊不二之選。園內有機農莊佔地50萬呎，不但可觀賞超人氣羊駝，還有香港首次出現的黑鼻羊。9月12日早上10時，黑鼻羊媽媽更順利誕下香港第一隻黑鼻羊B女，牠身上的毛帶有斑點，頭上長了一束白髮，在黑鼻羊族群里也是十分罕見的，嬌小的身軀給人一種很想抱抱的感覺，大家快來探望這隻可愛的黑鼻羊BB吧。

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全世界最可愛的山羊

黑鼻羊（Valais Blacknose Sheep）是從紐西蘭引進的珍稀品種，原產自瑞士山區，面部、耳朵及雙膝和四肢皆為黑色，令人分不清五官。且個性溫馴，親近人類，被稱為全世界最可愛的山羊。順帶一提，黑鼻羊正是英國知名卡通《超級無敵羊咩咩》笑笑羊的原型，難怪如此受歡迎！另外園內還餵養了熊貓羊，跟黑鼻羊大同小異，稱「熊貓羊」的原因是牠們只有眼、鼻子、嘴巴、耳朵及腳是黑色的，就像熊貓一樣。

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蝶豆花園還是全港罕有的「羊駝農莊」，有6隻小羊駝，年齡約2至5歲不等。只要購買飼料，大家便可以近距離跟羊駝合照互動，更可以親自餵飼。除了超萌小動物外，園內更設有多個特色景點，鄰近有同樣適合郊遊的童話世界農莊，供大家盡情遊玩之餘，亦能打卡留念，絕對是假日數一數二的好去處！

「黑鼻羊、熊貓羊互動體驗」

圍欄內︰60元 / 每節20分鐘 (送飼料1份)

圍欄外︰30元 / 一份乾草飼料

9月中秋晚上燈飾展

9月正值中秋佳節，蝶豆花園順應節日，於特定日子延長開放時間至晚上10時，並於晚上7時後入場半價優惠，讓一家人一同度過中秋團圓之夜。

農莊內設有各種可愛造型的夜景燈飾，包括巨型月球、兔子、十二生肖及其他動物造型等燈飾，為大家提供一個沉浸式體驗，為農莊一日遊劃下完美句點。

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